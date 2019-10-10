ضبط 385 طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر بمصنع بالشرقية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.



تمكنت الحملات من ضبط المدير المسئول عن إدارة مصنع غير مرخص لإنتاج وتعبئة الأسمدة الزراعية كائن بدائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية لقيامه بإنتاج وتصنيع الأسمدة الزراعية الغير مسجلة بوزارة الزراعة ، وحيازته ( 384,850 طن أسمدة زراعية مستخدمًا فى ذلك خامات "مجهولة المصدر" وإدخالها فى عملية التصنيع وتعبئة المنتج النهائى داخل عبوات مدون عليها أسماء وعلامات تجارية مغشوشة ومقلدة لكبرى الشركات ) مدخلًا بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين معرضًا الثروة الزراعية للخطر بهدف تحقيق أرباحًا غير مشروعة .



وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.