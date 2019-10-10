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اقتصاد

خالد الحسيني: لا توجد شركات متعثرة بـ العاصمة الإدارية

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 12:30 ص
العاصمة الادارية
العاصمة الادارية
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كتبت- زينب ابو الخير
كشف العميد خالد الحسينى، المتحدث الرسمى لشركة العاصمة الإدارية الجديدة أن الشركة لن تتخذ إجراء قانونيًا ضد أى شركة من الشركات التى حصلت على أراضى، موضحا أن نسب انجاز الشركات جيدة وتسير بمعدلاتها الطبيعية.

وأضاف فى تصريحات لـ "صدى البلد" أنه لا توجد شركات متعثر بشركة العاصمة الإدارية الجديدة، موضحا أنه توجد شركات متأخرة فى نسب الإنجاز قليلاً ولكن لا تصل لدرجة التعثر، موضحًا أن أعمال تسوية الأراضي تستغرق وقتًا، بالإضافة إلى أنها تحتاج إلى مبالغ ضخمة تتراوح ما بين 20 و30 مليون جنيه.

وأكد أن حجم الأعمال بالعاصمة الإدارية يسير بمعدلات جيدة، مشيرا إلى أن نسبة توصيل مرفق المياه بالعاصمة الإدارية تجاوز 90% والتي سيتم مد المرحلة الأولى من المشروع بحوالي 250 ألف متر مكعب يوميا من محطتي العاشر من رمضان ومحطة القاهرة الجديدة، مؤكدا أنه بنهاية 2020 سيكون لدى مصر أصول عقارية تتمثل في الوزارات والهيئات الحكومية من العدم وأصول متميزة جدًا والتي ستكون متفردة في كل شيء.

وتعاقدت شركة العاصمة مع EDF Group الفرنسية لأعمال مد الكهرباء للمنازل بالعاصمة ومنظومة التحصيل الذكية وتعاقدت مع شركة هانيول الأمريكية لتطوير بعض أعمال البنية التحتية الذكية، وتتعاون شركة العاصمة مع ماستر كارد لتقديم خدمة الدفع الإلكتروني لسكان العاصمة للتحول إلى مجتمع لا نقدى.
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