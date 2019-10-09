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فن

أغنية جابوا سيرته لـ أصالة تقترب من 16 مليون مشاهدة.. فيديو

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 10:15 م
أصالة - جابوا سيرته
أصالة - جابوا سيرته
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سعيد فراج
حققت أغنية الفنانة السورية أصالة نصري، «جابوا سيرته» من ألبومها الجديد الذي يحمل اسم «في قربك»، 15 مليونا و939 ألف مشاهدة، مقتربة من 16 مليون مشاهدة، بعد طرح كامل أغاني الألبوم، عبر يوتيوب.

تضمن ألبوم أصالة نصري الجديد "في قربك" 10 أغاني، هي "في قربك، نكتة بايخة، مبقاش سر، حاجة متخصكش، جدًا جدًا، جابوا سيرته، حالة كركبة، يوم يومين، سابوك، حيطة صد".

كانت أصالة نصري طرحت 3 أغاني بشكل منفرد من ألبومها، الأولى هي "نكتة بايخة" من كلمات عبدالحميد حباك، وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع فهد.

والأغنية الثانية من ألبوم أصالة نصري، هي أغنية "مبقاش سر" من كلمات أمير طعيمة، ألحان أحمد زعيم، توزيع فهد، وتريات فهد، تنفيذ وتريات تامر غنيم.

والأغنية الثالثة من ألبوم أصالة نصري، هي "حاجة متخصكش"، من كلمات ناصر الجيل، الحان وتوزيع آدم حسين، جيتار اوسو، مهندس صوت أندرو داوود، ميكس لندن.
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