ضبط 6 أطنان أعلاف حيوانية مغشوشة داخل مصنع بالغربية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.





تمكنت الحملات من ضبط مالك مصنع غير مرخص لتجارة الأعلاف الحيوانية كائن بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية لحيازته 6 أطنان أعلاف حيوانية معبأة داخل أجولة مستخدمًا فى ذلك خامات مجهولة المصدر وإدخالها فى عملية التصنيع لطرحها بالأسواق مدخلًا بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين معرضًا الثروة الحيوانية للخطر بهدف تحقيق أرباحًا غير مشروعة .



