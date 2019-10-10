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أخبار البلد

نجيب ساويرس يعتذر لـ متابعيه.. سفير تركيا السبب

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 12:21 ص
نجيب ساويرس
نجيب ساويرس
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القسم الميدانى
نشر رجل الأعمال نجيب ساويرس، تغريدة جديدة عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

وكتب نجيب ساويرس، "نبهنى الكثيرون إلى أنه لا يوجد سفير تركى بل قائم أعمال.. أسف.. طب ممكن نطرد قائم الأعمال بقه..😂 لأن لازم نبعت رسالة للإمبراطور العثمانى ده ونقف مع سوريا الشقيقة والأكراد الذين حاربوا داعش وخذلهم دونالد ترامب.. أحنا برضه المصريين 💪".


وحازت التغريدة على إعجاب كبير من الجماهير وكانت أبرز تعليقاتهم "ربنا يوفقك يازعيم"، ‏‎و"عندك حق فعلا هما وقفوا من فى حرب اكتوبر وحقهم علينا نقف معاهم".

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