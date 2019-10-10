فيديو جراف| المستندات المطلوبة للتقديم في مسابقة وظائف الـ 120 ألف معلم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المستندات المطلوبة للتقدم لمسابقة المعلمين الجديدة التي من المقرر فيها التعاقد مع 120 ألف معلم.



وقالت الوزارة عبر البوابة الإلكترونية لوظائف المدارس، إنه يجب على المتقدم رفع المستندات التالية في صورة ملفات ضوئية بامتداد PDF / JPEG بحد أقصى 2MB للملف مع الاحتفاظ بأصل المستندات لتقديمها للجهات المختصة عند الطلب.



وخلال الفيديوجراف التالى، نتعرف على المستندات المطلوبة للتقديم.



