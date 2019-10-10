طلب إحاطة بشأن زيادة مصروفات جامعة بني سويف

تقدم النائب بدوى النويشى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن زيادة المصروفات الدراسية بجامعة بني سويف، مطالبًا بتخفيض المصروفات الدراسية المقررة أسوة بباقي الجامعات، وتكون الزيادة في حدود المعقول.



وأشار النويشى، إلى أن مصاريف جامعة بني سويف تضاعفت مرتين مقارنة بالزيادة التي تمت بباقي الجامعات، فإننا نعتبر أعلى الجامعات في الرسوم الدراسية، فهناك كثير من الطلاب غير القادرين لا يستطيعون سداد هذه المبالغ، وأن جامعة بنى سويف من أكبر جامعات الجمهورية من حيث عدد الطلاب ونسبة الطلاب غير المقتدرين مع هذه الزياده الضخمة للمصروفات، مؤكدا أن عددا كبيرا من طلاب وأولياء الأمور بمحافظة بني سويف، أعربوا عن استيائهم الشديد، بشأن زيادة المصروفات الدراسية بجامعة بني سويف، بشكل مبالغ فيه.



وطالب وكيل محلية النواب في تصريحاته، بتخفيض المصروفات الدراسية المقررة أسوة بباقي الجامعات، وتكون الزيادة في حدود المعقول، وزيادة ميزانية صندوق دعم الطلاب بالجامعة لكي يشمل أكبر عدد من الطلاب.