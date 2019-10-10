بوريس جونسون يتطاول على والده.. ورد مفاجئ من الأب

تطاول رئيس الوزراء البريطانى "بوريس جونسون"، على والده واصفا إياه بالمتمرد بسبب انضمامه لمظاهرات المناخ المستمرة في لندن.



وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، قال "ستانلى جونسون"، والد رئيس الوزراء، إنه يحب تعليقات نجله "بوريس"، وأن هذا التعليق لم يزعجه.



وصرح "ستانلى"، بأنه يتضامن مع المتظاهرين والفعاليات التى ينظمونها في محاولة للفت انتباه رئيس الوزراء.



وأضاف أن هذه الحركات للتعبير عن القلق والخوف من الآثار التى ستنتج عن التغير المناخى في المستقبل.



وأشار إلى أن التغير المناخى قضية خطيرة، وأن حكومات العالم فشلت في اتباع وتطبيق اتفاقية باريس لعام 2015، التي تحث على تقليل انبعاثات الغازات.