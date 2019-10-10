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بين الناس

الجمعة.. انقطاع مياه الشرب عن بعض مناطق فيصل لمدة 8 ساعات

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 05:47 ص
انقطاع المياه
انقطاع المياه
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القسم الميدانى
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن انقطاع المياه عن مناطق ( شارع فيصل بداية من ابن بطوط حتى شارع حسن عبد العال - منطقة مساكن منتصر - منطقة الاريزونا المنحصرة بين شارع فيصل وشارع الهرم - شارع مدكور حتى شارع حسن محمد ) لمدة 8 ساعات اعتبارا من الحادية عشر مساء يوم الجمعة الموافق 11/10/2019 وحتى الساعة السابعة صباح يوم السبت الموافق 12-10-2019 ، وذلك لقيام الشركة بأعمال إصلاح خط 300مم اسبستوس بشارع فيصل امام كفر طهرمس فى اتجاه ميدان الجيزة .

وأهابت الشركة من المواطنين تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع وتوفر الشركة سيارات مياه نقية ويمكن طلبها بالاتصال بالخط الساخن 125 من اى تليفون أرضى.
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