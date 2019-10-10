الجمعة.. انقطاع مياه الشرب عن بعض مناطق فيصل لمدة 8 ساعات

وأهابت الشركة من المواطنين تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع وتوفر الشركة سيارات مياه نقية ويمكن طلبها بالاتصال بالخط الساخن 125 من اى تليفون أرضى.

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن انقطاع المياه عن مناطق ( شارع فيصل بداية من ابن بطوط حتى شارع حسن عبد العال - منطقة مساكن منتصر - منطقة الاريزونا المنحصرة بين شارع فيصل وشارع الهرم - شارع مدكور حتى شارع حسن محمد ) لمدة 8 ساعات اعتبارا من الحادية عشر مساء يوم الجمعة الموافق 11/10/2019 وحتى الساعة السابعة صباح يوم السبت الموافق 12-10-2019 ، وذلك لقيام الشركة بأعمال إصلاح خط 300مم اسبستوس بشارع فيصل امام كفر طهرمس فى اتجاه ميدان الجيزة .