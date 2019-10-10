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سيارات

شاهد | عرض أسطول سيارات بول ووكر في مزاد علني

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 10:30 ص
صدى البلد
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كريم عاطف
أعلن مزاد باريت جاكسون الشهير بولاية أريزونا الأمريكية عن عرض أسطول سيارات الممثل الراحل الشهير بول ووكر، نجم سلسلة أفلام Fast and the Furious، للبيع العلني خلال يومي 11 و19 يناير 2020.

ووفقًا لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية، فإن أسطول سيارات ووكر يبلغ 21 سيارة من طرازات مختلفة، تضم العديد من السيارات الشهيرة، من بينها السيارة «2009 Nissan 370Z»، التي استخدمها في فيلمه الشهير «Fast Five».

كما يشمل أسطول سيارات بول ووكر سبعة طرازات بي ام دبليو M3 واثنين من E30 M3s وخمسة E36 M3 Lightweights، وقد تم تعديل العديد من السيارات لتصبح عالية الأداء.

وفي تصريح صحفي لرئيس مزاد باريت جاكسون ستيف ديفيس، قال إن الممثل الراحل «كان أحد هواة السيارات المشهورين، ومجموعته من السيارات تعكس ذوقه الشخصي».

يذكر أن بول ووكر توفي في حادث سير في مدينة لوس أنجلوس عن عمر ناهز 40 عامًا عام 2013، وفيما يلي قائمة سياراته التي سوف يتم عرضها في المزاد.

شيفروليه نوفا واجن 1963
شيفروليه شيفل واجن 1964
شيفروليه II نوفا 1967
بي ام دبليو M3 E30 1988
نيسان R32 سكايلاين ريس كار 1989
بي ام دبليو M3 E30 كوبيه 1991
بي ام دبليو M3 E36 1995 (خمسة نسخ)
فورد برونكو SUV 1995
أودي S4 2000
فورد F250 بيك آب 2003
جي ام سي سييرا 1500 بيك آب 2004
هارلي ديفيدسون RS دراجة نارية 2005
تويوتا تندرا بيك آب 2006
دراجة نارية سوزوكي 2008
نيسان 370Z 2009
دراجة نارية بي ام دبليو 2011
فورد موستنج بوس ريس كار 302S 2013
شاهد | عرض أسطول سيارات بول ووكر في مزاد علني
شاهد | عرض أسطول سيارات بول ووكر في مزاد علني
شاهد | عرض أسطول سيارات بول ووكر في مزاد علني
شاهد | عرض أسطول سيارات بول ووكر في مزاد علني
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