شاهد | عرض أسطول سيارات بول ووكر في مزاد علني

أعلن مزاد باريت جاكسون الشهير بولاية أريزونا الأمريكية عن عرض أسطول سيارات الممثل الراحل الشهير بول ووكر، نجم سلسلة أفلام Fast and the Furious، للبيع العلني خلال يومي 11 و19 يناير 2020.



ووفقًا لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية، فإن أسطول سيارات ووكر يبلغ 21 سيارة من طرازات مختلفة، تضم العديد من السيارات الشهيرة، من بينها السيارة «2009 Nissan 370Z»، التي استخدمها في فيلمه الشهير «Fast Five».



كما يشمل أسطول سيارات بول ووكر سبعة طرازات بي ام دبليو M3 واثنين من E30 M3s وخمسة E36 M3 Lightweights، وقد تم تعديل العديد من السيارات لتصبح عالية الأداء.



وفي تصريح صحفي لرئيس مزاد باريت جاكسون ستيف ديفيس، قال إن الممثل الراحل «كان أحد هواة السيارات المشهورين، ومجموعته من السيارات تعكس ذوقه الشخصي».



يذكر أن بول ووكر توفي في حادث سير في مدينة لوس أنجلوس عن عمر ناهز 40 عامًا عام 2013، وفيما يلي قائمة سياراته التي سوف يتم عرضها في المزاد.



شيفروليه نوفا واجن 1963

شيفروليه شيفل واجن 1964

شيفروليه II نوفا 1967

بي ام دبليو M3 E30 1988

نيسان R32 سكايلاين ريس كار 1989

بي ام دبليو M3 E30 كوبيه 1991

بي ام دبليو M3 E36 1995 (خمسة نسخ)

فورد برونكو SUV 1995

أودي S4 2000

فورد F250 بيك آب 2003

جي ام سي سييرا 1500 بيك آب 2004

هارلي ديفيدسون RS دراجة نارية 2005

تويوتا تندرا بيك آب 2006

دراجة نارية سوزوكي 2008

نيسان 370Z 2009

دراجة نارية بي ام دبليو 2011

فورد موستنج بوس ريس كار 302S 2013