قوات سوريا الديمقراطية: نشكر مصر على إدانتها العدوان التركي

أعربت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" اليوم، الخميس، عن شكرها لمصر وموقفها الداعم لسوريا والرافض للعدوان التركي الغاشم على الأراضي السورية.

ونشرت الصفحة الرسمية لـ"قسد" على موقع "تويتر" تغريدة كتبت فيها "نعرب عن شكرنا لجميع الحكومات العربية، مصر والسعودية والإمارات والأردن ولبنان وليبيا والكويت والعراق والبحرين وموقفها المشرف إزاء شعب شمال سوريا في هذه الظروف العصيبة".

وأضافت "قسد"، "كما نشكر الحكومات الغربية، بريطانيا وفرنسا وهولندا وكندا وألمانيا على دعمها لنا".

كان هذا ثالث هجوم تشنه تركيا مع فصائل سورية موالية لها في شمال سوريا، بعد هجوم أول في العام 2016 سيطرت بموجبه على مدن حدودية عدة، وثان عام 2018 سيطرت على أثره على منطقة عفرين في شمال سوريا.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعًا طارئًا مغلقًا، اليوم الخميس لبحث الهجوم التركي، بناء على طلب بلجيكا وفرنسا وألمانيا وبولندا وبريطانيا.

We are grateful to Arab governments for acting with honor towards people of NE #Syria in this difficult times #KSA, #UAE, #Bahrain #Jordan, #Egypt, #Lebanon, #Libya, #Kuwait and #Iraq , as well as westerners governments #UK, #France, #Netherlands, #Canada #Germany.