المنظمة العالمية لخريجي الأزهر تكرم النائب محمد أبو العينين

كرّمت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، اليوم الثلاثاء، النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، على رئاسته الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، وعلى جهوده في خدمة الإنسانية.

واستقبل الدكتور عباس شومان، رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، وأمين عام هيئة كبار العلماء، والدكتور سلامة داوود، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور عبد الدايم نصير، أمين عام المنظمة، مستشار الإمام الأكبر، النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، مشيدين بدوره الوطني والبرلماني.

وقال «شومان» خلال اللقاء: «دعوناك، لأننا نشعر بالفخر لما لديك من رؤية مُقنعة وثابتة، وكلماتك تمتاز بالصراحة والإقناع في جميع المحافل الكبرى وفي البرلمان».

وأكد أن منظمة خريجي الأزهر الشريف تستهدف الوصول إلى الآلاف من خريجي الأزهر الموجودين في الخارج، ولدى المنظمة نحو 27 فرعاً حول العالم، ونتواصل معهم ونمد يد العون لهم، وذلك من خلال الأنشطة والميزات التي تقدمها لأعضائها.

طلاب وافدون من 130 دولة

وتابع: «إنه يدرس بالأزهر الشريف عدد كبير من الطلاب والطالبات الوافدين، من 130 جنسية من أنحاء العالم، ويبلغ عدد الطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر الشريف، سواء في التعليم الجامعي أو قبل الجامعي، أكثر من 60 ألف طالب وطالبة».

ونبه على أن للطلاب الوافدين أهمية خاصة في قلب الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ومنذ بداية تولي فضيلته المشيخة في عام 2010م وملف الوافدين في على رأس أولوياته، وهناك جهود كبيرة تُبذل في سبيل دعم هؤلاء الطلاب ورعايتهم، وإمدادهم بالعلوم العربية والشرعية، ليعودوا لبلادهم رسل سلام وسفراء للأزهر ينشرون فكره الوسطى ومنهج الإسلام الصحيح».

فارس العمل البرلماني

وقال الدكتور سلامة داوود، رئيس جامعة الأزهر، بالنائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب: «إنه فارس العمل البرلماني والعمل الخيري»، مُثنياً على حبه للأزهر الشريف وعلمائه الأجلاء.

وقال الدكتور سلامة داود، إن المنظمة العالمية للأزهر الشريف تنشر الفكر الأزهري الوسطي في العالم، وتعقد دورات تدريبية للطلاب الوافدين وتعلمه اللغة العربية.

ودعا الدكتور سلامة داود، النائب محمد أبو العينين، إلى حضور مجلس جامعة الأزهر الشريف بحضور نحو 100 عميد كلية، والالتقاء بعلماء الجامعة الأجلاء.

فارس العمل الخيري

عبر الدكتور أسامة العبد، رئيس جامعة الأزهر الشريف، عن سعادته بتكريم المنظمة العالمية لخريجي الأزهر للنائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، قائلاً: «نحتفل بفارس البرلمان -قولاً وفعلاً-».

وأشاد الدكتور أسامة العبد، بالأداء البرلماني المتميز للنائب محمد أبوالعينين، قائلاً: «إنه لا يوجد مجلس برلماني انعقد إلا وكان للنائب محمد أبوالعينين رأي شخصي فيه، وكان له باع طويل فيما يقدمه البرلمان المصري من قوانين، وأيضاً هو فارس العمل الخيري لما يفعله من أعمال خيرية في خدمة الإنسانية».

المنهج الأزهري الوسطي

وقال النائب محمد أبو العينين: «أحيّكم على روحكم الوطنية، وعلى ما تقدمونه للعالم أجمع في نشر المنهج الأزهري الوسطي، مشيدًا بدور الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، انطلاقًا من مكانة الأزهر كمؤسسة دينية عالمية، تتبنى المنهج الوسطي في الفهم والتفسير والتطبيق.

وأشاد أبو العينين، بحرص الإمام الأكبر في مختلف المحافل الدولية والمحلية على الدعوة إلى الحوار بين الأديان، ونبذ العنف والتطرف، والتأكيد على أن الإسلام دين رحمة وسلام، إضافة لإطلاقه العديد من المبادرات التي تخاطب الشباب وتحصنهم فكريًّا، بما يعزز الفهم الصحيح للنصوص الدينية، مضيفاً: أن كلام شيخ الأزهر يخرج من قلبه ويصل إلى القلب.

وأكد أن الطلاب الوافدين يعتبرون سفراء لرسالة الأزهر الوسطية، وحينما يعودون إلى بلادهم يتقلدون المناصب الرفيعة، منوهًا بأن الأزهر يدرس فيه آلاف الطلاب من نحو 130 دولة».

دور الرئيس السيسي مُشرف

وتابع: نفتخر بما قدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمصر، وربنا حماه وحمى مصر به، مؤكدًا أن نتاج فكره المبتكر سيظهر للأجيال القادمة، مشيرًا إلى أن دور الرئيس السيسي مُشرف في دعم القضية الفلسطينية، والذي رفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

ولفت إلى أهمية تجديد الخطاب الديني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذا يتطلب تحديًا كبيرًا من علماء الأزهر، لنشر صورة الإسلام الوسطي الصحيح بين أبنائنا، وتحصينهم من الفكر المتشدد، الذي يملك بعض شيوخه على السوشيال ميديا أدوات جذب لشبابنا، ويشككون الناس في أمور دينهم.

وواصل: إنه في إطار التوجه نحو البعد الديني والوطني في التعليم أقر القانون ضم مادة التربية إلى المواد الأساسية في جميع المراحل التعليمية، كما اشترط للنجاج في مادة التربية الدينية الحصول على 70% على الأقل من الدرجات المخصصة لها.







حضر حفل التكريم، الدكتور عبد الدايم نصير، المستشار الثقافي والتعليمي لشيخ الأزهر، والدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، والسيدة سمية أبو العينين، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والخيري، والكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح، رئيس شبكة قنوات ومواقع «صدى البلد».