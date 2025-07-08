خلال تكريم النائب محمد أبو العينين.. أسامة العبد: «نحتفل بفارس البرلمان قولاً وفعلاً»

عبر الدكتور أسامة العبد، رئيس جامعة الأزهر الشريف، عن سعادته بتكريم المنظمة العالمية لخريجي الأزهر للنائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، قائلاً: «نحتفل بفارس البرلمان -قولاً وفعلاً-».

جاء ذلك خلال تكريم المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، اليوم الثلاثاء، النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، على رئاسته الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، وعلى جهوده في خدمة الإنسانية، بحضور الدكتور عباس شومان، رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، الأمين العام لهيئة كبار العلماء.

وأشاد الدكتور أسامة العبد، بالأداء البرلماني المتميز للنائب محمد أبوالعينين، قائلاً: «إنه لا يوجد مجلس برلماني انعقد إلا وكان للنائب محمد أبوالعينين رأي شخصي فيه، وكان له باع طويل فيما يقدمه البرلمان المصري من قوانين، وأيضاً هو فارس العمل الخيري لما يفعله من أعمال خيرية في خدمة الإنسانية».



حضر اللقاء، الدكتور عبد الدايم نصير، المستشار الثقافي والتعليمي لشيخ الأزهر، والدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، والدكتور أسامة العبد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، والسيدة سمية أبو العينين، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والخيري، والكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح، رئيس شبكة قنوات ومواقع «صدى البلد».



