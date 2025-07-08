خلال تكريم أبو العينين.. رئيس جامعة الأزهر: فارس العمل البرلماني والخيري

أشاد الدكتور سلامة، رئيس جامعة الأزهر، النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، قائلاً: «إنه فارس العمل البرلماني والعمل الخيري»، مُثنياً على حبه للأزهر الشريف وعلمائه الأجلاء.

جاء ذلك خلال تكريم المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، اليوم الثلاثاء، النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، على رئاسته الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، وعلى جهوده في خدمة الإنسانية، بحضور الدكتور عباس شومان، رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، الأمين العام لهيئة كبار العلماء.

وقال الدكتور سلامة داود، إن المنظمة العالمية للأزهر الشريف تنشر الفكر الأزهري الوسطي في العالم، وتعقد دورات تدريبية للطلاب الوافدين وتعلمه اللغة العربية.

ودعا الدكتور سلامة داود، النائب محمد أبو العينين، إلى حضور مجلس جامعة الأزهر الشريف بحضور نحو 100 عميد كلية، والالتقاء بعلماء الجامعة الأجلاء.

حضر حفل التكريم، الدكتور عبد الدايم نصير، المستشار الثقافي والتعليمي لشيخ الأزهر، والدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، والدكتور أسامة العبد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، والسيدة سمية أبو العينين، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والخيري، والكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح، رئيس شبكة قنوات ومواقع «صدى البلد».



