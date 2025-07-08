شومان خلال تكريم أبو العينين: وكيل مجلس النواب مُحب للأزهر وكلماتك تمتاز بالصراحة والإقناع

كرمت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، اليوم الثلاثاء، النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، على رئاسته الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، وعلى جهوده في خدمة الإنسانية.

واستقبل الدكتور عباس شومان، رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، في مقر منظمة خريجي الأزهر، النائب محمد أبو العينين، مشيدًا بدوره الوطني والبرلماني وحبه للأزهر الشريف وشيخه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.

وقال «شومان» خلال حفل التكريم: «دعوانك، لأننا نشعر بالفخر لما لديك من رؤية مُقنعة وثابتة، وكلماتك تمتاز بالصراحة والإقناع في جميع المحافل الكبرى وفي البرلمان».

وأكد أن منظمة جريجي الأزهر الشريف تستهدف الوصول للآلاف من خريجي الأزهر الموجودين في الخارج، ولدى المنطمة نحو 27 فرعاً حول العالم، ونتواصل معهم ونمد يد العون لهم، وذلك من خلال الأنشطة والميزات التي تقدمها لأعضائها.

وتابع: «إنه يدرس بالأزهر الشريف عدد كبير من الطلاب والطالبات الوافدين، من 130 جنسية من أنحاء العالم، ويبلغ عدد الطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر الشريف، سواء فى التعليم الجامعى أو قبل الجامعى، أكثر من 60 ألف طالب وطالبة».

ونبه على أن للطلاب الوافدين أهمية خاصة في قلب الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ومنذ بداية تولي فضيلته المشيخة في عام 2010م وملف الوافدين في أولى أولوياته، وهناك جهود كبيرة تُبذل في سبيل دعم هؤلاء الطلاب ورعايتهم، وإمدادهم بالعلوم العربية والشرعية، ليعودوا لبلادهم رسل سلام وسفراء للأزهر ينشرون فكره الوسطى ومنهج الإسلام الصحيح».

حضر حفل التكريم، الدكتور عبد الدايم نصير، المستشار الثقافي والتعليمي لشيخ الأزهر، والدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، والدكتور أسامة العبد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، والسيدة سمية أبو العينين، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والخيري، والكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح، رئيس شبكة قنوات ومواقع «صدى البلد».



