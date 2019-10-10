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منوعات

أجسام غريبة تظهر في سماء أمريكا ..فيديو

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 04:50 ص
مقطع من الفيديو
مقطع من الفيديو
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أحمد قاسم
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم لقطات مصورة مثيرة للغرابة، أظهرت مجموعة غريبة مكونة من 14 جسما غريبا تحلق فوق المحيط قبالة الساحل الأمريكي.

وحقق الفيديو الذي يظهر الأجسام الغامضة المضيئة في سماء أوتر بانكس بولاية نورث كارولينا، انتشارا واسعا على موقع "يوتيوب"، حيث حصل على أكثر من 500 ألف مشاهدة.

ورجح بعض رواد السوشيال ميديا أن الفيديو التقط بالقرب من قاعدة عسكرية في تلك المنطقة، والتي تقع على بعد حوالي 200 كليو مترا إلى الغرب من منطقة أوتر بانكس.

إلا أن متحدثا باسمها أكد لموقع "فوكس 10" أنه لم تكن هناك أي طائرات في المنطقة، في اليوم الذي نشر فيه الفيديو.

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