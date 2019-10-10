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فن

تزوج صبا مبارك.. كل ما تريد معرفته عن المخرج الراحل شوقي الماجري

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 11:10 ص
شوقي الماجري
شوقي الماجري
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سعيد فراج
أعلنت عدد من المواقع الإخبارية التونسية، من بينها «radiomed»، عن وفاة المخرج التونسي شوقي الماجري عن عمر يناهز الـ47 عامًا، بعد تعرضه لسكتة قلبية مفاجئة.

ولم يتم الكشف عن موعد تشييع جثمان الراحل شوقي الماجري، أو موعد ومكان العزاء، الذي سوف تتلقاه أسرته في مسقط رأسه بتونس.

بدأ شوقي الماجري، في إخراجه للأعمال الفنية حيث تألق في عدد منها، الأمر الذي جعله يصبح من مخرجي الدراما المشهورين، فقد أخرج مسلسل نابليون والمحروسة وعمر الخيام وأسمهان وأبناء الرشيد وحلاوة روح وهدوء نسبي ومملكة النمل، وأخيرًا خاض السباق الرمضاني عام 2014، بمسلسل (حلاوة الروح)، والذي نال نسبة مشاهدة عالية.

تزوج من الفنانة الأردنية صبا مبارك، ولكن زيجتهما لم تستمر طويلا، وتم الانفصال بعد أن أنجبا ابنهما (عمار)، الذي ولد في مارس عام 2004.

للمخرج شوقي الماجري 14 عملًا فنيًا، أكثرها من الدراما، وأبرز هذه الأعمال مسلسل «أسمهان» الذي جسد حياة الممثلة الراحلة، وأدت بطولته الفنانة السورية سلاف فواخرجي عام 2008.
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وفاة شوقي الماجري مخرج مسلسل أسمهان عن عمر 47 عاما

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