الهجرة تنجح في استقطاب 235 عالما وخبيرا مصريا للوطن من 30 دولة

أعلنت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنه مع إطلاق النسخة الخامسة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع"، تحت عنوان: "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، سيصبح عدد العلماء والخبراء ورجال الأعمال المصريين بالخارج، الذين نجحت الوزارة في اجتذابهم للوطن نحو 235 عالما وخبيرا ورجل أعمال، جاؤوا من 30 دولة حول العالم؛ تلبية لنداء الوطن، وللمشاركة في نهضته، وتحقيق رؤيته للتنمية المستدامة مصر 2030.



في السياق ذاته، أوضحت وزيرة الهجرة أن علماء وأبناء مصر بالخارج لا يترددون لحظة عن بذل مجهودهم وأوقاتهم، والمجيء لوطنهم الأم لمتابعة والاشتراك في الكثير من المشروعات الكبرى التي تجري على أرض الوطن، سواء في مجالات الصناعة أو الطرق، وكذلك الأمن الغذائي والتكنولوجيا، والطب والهندسة، وغيرها من المجالات.



كما أكدت وزيرة الهجرة أن المؤتمر يأتي هذه المرة برؤية جديدة، اتساقا مع توجيهات القيادة السياسية، لتشجيع وزيادة الاستثمار مع إطلاق مصر لخريطة الاستثمار الصناعي، وإشادة الكثير من المنظمات عالميا بالاقتصاد المصري وتحسن أدائه.



فمنذ ديسمبر 2016 تم تنظيم ٤ مؤتمرات ضمن سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع"، شارك فيها نحو 170 من علماء وخبراء مصر بالخارج، جاءوا من 22 دولة حول العالم، متوجهين إلى 3 محافظات التي تم عقد المؤتمرات بها، بمشاركة نحو 19 وزارة وجهة حكومية، ويأتي هذا المؤتمر الخامس "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية" بمشاركة نحو 65 من العلماء ورجال الأعمال في المجالات المختلفة.



خرجت هذه المؤتمرات خرجت بنحو 45 توصية، وبالتنسيق بينها وبين باقي وزارات ومؤسسات الدولة، نتج عن ذلك التنسيق 28 نتيجة ومنها إطلاق أول أطلس شمسي لمصر، وتصنيع أول لوحة إلكترونية للحاسب الآلي في مصر، فضلًا عن تبادل الخبرات بين العلماء وهيئات الدولة المختلفة في العديد من المشروعات القومية.



تشهد هذه المؤتمرات حضورًا كبيرًا لتغطية فعالياته؛ حيث حضره نحو 2800 شخص من العلماء بالداخل حتى الآن، وكذلك ممثلو الهيئات المختلفة، والإعلاميون، وطلاب الجامعات وغيرهم من الشخصيات العامة والمعنية بالموضوع الذي يناقشه المؤتمر خلال فعالياته.