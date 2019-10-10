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ثقافة

زاهى حواس: بحث قرار نقل مومياء توت عنخ آمون من الأقصر للمتحف الكبير

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 02:02 م
مومياء توت عنخ آمون
مومياء توت عنخ آمون
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أ ش أ
قال عالم المصريات الدكتور زاهي حواس إنه من المقرر طرح فكرة نقل مومياء توت عنخ آمون الموجودة حاليا فى مقبرته رقم ٦٢ بوادي الملوك بالأقصر للمتحف المصري الكبير، للمناقشة والدراسة خلال المؤتمر الدولي للمصريات، والذي تستضيفه القاهرة ،فى نوفمبر القادم بمشاركة جميع الأثريين وخبراء المصريات من جميع أنحاء العالم .

وأشار حواس ، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم خلال زيارته لمقبرة توت عنخ آمون بالاقصر،إلى أن نقل تابوت الملك توت عنخ آمون من مقبرته مؤخرا إلى المتحف الكبير لترميمه كان بهدف إنقاذه حيث كان يعانى من مظاهرة تلف شديدة خاصة وأنه لم يرمم منذ اكتشافه عام 1922 على يد العالم البريطاني هوارد كارتر.

ومن المقرر أن يعرض المتحف المصري الكبير مقتنيات الملك توت عنخ آمون كاملة لأول مرة والبالغ عددها اكثر من ٥ آلاف قطعة عند افتتاحه نهاية عام ٢٠٢٠.
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