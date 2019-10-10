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رياضة

رئيس نادي سوهاج يقلد مرتضى منصور.. اعرف التفاصيل

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 03:08 م
نشأت العريس
نشأت العريس
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منتصر الرفاعى
قام الدكتور نشأت العريس رئيس نادى سوهاج بعد توليه مجلس إدارة النادى فى 2017 بتصوير فيديو يوضح وضع النادي ومنشآته المتهالكة قبل البدء فى خطة التطوير التى وضعها بمعاونه مجلس الإدارة فى ذات العام لتوثيق الحالة السيئة التى كان يمر بها النادى قبل قدومه كرئيس له، وإظهار تراجع البنية التحتية خلال الفترة السابقة لتوليه المسئولية لكافة قطاعات النادى من مبانى وملاعب للفرق الرياضية المختلفة.

وعقب الانتهاء من تجديد وتحديث منشآت النادى قام نشأت العريس بتصوير فيديو جديد يوضح التطوير الذى شهده نادى سوهاج خلال العامين الماضيين بعدما تحول لقلعة رياضية واجتماعية لاتقل عن الأندية الكبيرة فى القاهرة، وهى نفس الطريقة التى يقوم بها رؤساء الأندية الكبرى مثل المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك عند توليه مسؤولية الزمالك فى 2014 .

من جهته أكد رئيس نادى سوهاج أن مجلس الإدارة منذ توليه المسؤولية وهو يضع خدمة الأعضاء فى المقام الأول وبالرغم من عدم وجود سيولة مالية فى بداية التطوير الا أنه تم وضع خطة للنهوض بالنادى وتخطى الصعاب لتقديم مستوى أفضل لأعضاء الجمعية العمومية بالنادى.
أضاف رئيس نادى سوهاج أن هناك خطة مماثلة يتم الترتيب لها حاليا للنهوض بفريق الكرة وترميمه بالشكل الذى يناسب طموحات جماهير سوهاج المتعطشة لصعود فريقها إلى الدورى الممتاز الموسم القادم.
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