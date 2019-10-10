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أخبار البلد

الحكومة تطلق البوابة الإلكترونية لحجز الأراضي الصناعية

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 03:09 م
صدى البلد
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محمود مطاوع
شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إطلاق البوابة الإلكترونية لحجز الأراضي الصناعية.

وتعد البوابة الإلكترونية الاستثمارية للمناطق الصناعية، هى أول خريطة إلكترونية حكومية يتم من خلالها حجز الأراضي الصناعية، والمخصصة لأغراض الاستثمار، ويمكن للمستثمر المحلى والأجنبى التقدم لحجز الأراضى عبر هذه البوابة‪.

كما تسهل البوابة الإلكترونية الاستثمارية للمناطق الصناعية، على المستثمر الصناعي، خطوات التعرف على الأراضي المتاحة واختيارها، ما يوفر الوقت والجهد ويحد من الفساد، إذ يمكنه التقديم على قطعة الأرض من خلال الموقع.

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