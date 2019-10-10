Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

وزيرة الاستثمار: تأسيس مناطق استثمارية وحرة جديدة لتشجيع الصادرات

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 05:17 م
صدى البلد
Advertisements
محمود مطاوع
قالت وزيرة الاستثمار إن تدشين البوابة الإلكترونية للخريطة الاستثمارية الصناعية جاء تطبيقا للتحول الرقمي والميكنة لتسهيل التقديم لحجز الأراضي الصناعية والدفع الإلكتروني وطرح الأراضي.

وأشارت الوزيرة إلى أنه سوف يتم وضع التشريعات والإصلاح التشريعية المتعلقة بالاستثمار وقانون الاستثمار الجديد وتعديلاته والمناطق الحرة الحديدة والمناطق الاستثمارية باللغة العربية والإنجليزية على البوابة.

وأضافت في تصريحات صحفية عقب المؤتمر الصحفي بمجلس الوزراء أن البوابة تهدف للتيسير على المستثمرين، لاتاحة مناخ استثمار به حوكمة وشفافية لتحسين مناخ الاستثمار والمساواة في الفرص للجميع.

وأكدت الوزيرة أنه تم وضع جميع الآليات لإنجاح هذه المنظومة مطالبة جميع المستثمرين التقدم عبر البوابة الإلكترونية لحجز الأراضي الاستثمارية، موضحة أن تنوع الصناعات يتيح مناخ استثمار به تنافسية وشفافية.

وتابعت الوزيرة أن هناك توجيهات لتأسيس مناطق استثمارية ومناطق حرة لتشجيع الصادرات المصرية وقالت إن الحكومة حريصة على تذليل العقبات أمام المستثمرين لافتة إلى أن هناك حوافز للمشاريع التي يكون به قيمة مضافة.

ولفتت إلى أنه فيما يتعلق بزيارة وفد الكونجرس أمس للعاصمة الإدارية الجديدة، شملت جولة فى مبانى العاصمة الإدارية ولقائهم بعدد من الشباب والمهندسين العاملين بالعاصمة، مؤكدة أن ردود أفعالهم كانت إيجابية للغاية لما لمسوه من إنجازات للمشروعات القومية المصرية.

وحول زيارتها المرتقبة الأسبوع القادم ضمن الوفد الوزاري لجولة رئيس الوزراء المرتقبة للولايات المتحدة الأمريكية، أوضحت أنه سيتم متابعة دعم البنك الدولى لبرامج الإصلاح الاقتصادي فى مصر والمشروعات التنموية التى تتعلق بالصرف الصحى والبنية التحتية والقضاء على العشوائيات والإسكان الإجتماعى، كما سيتم الدعوة والتنسيق مع المؤسسات الدولية للمشاركة فى مؤتمر أفريقيا المرتقب الشهر القادم.
وزيرة الاستثمار: تأسيس مناطق استثمارية وحرة جديدة لتشجيع الصادرات
وزيرة الاستثمار: تأسيس مناطق استثمارية وحرة جديدة لتشجيع الصادرات
وزيرة الاستثمار: تأسيس مناطق استثمارية وحرة جديدة لتشجيع الصادرات
وزيرة الاستثمار: تأسيس مناطق استثمارية وحرة جديدة لتشجيع الصادرات
وزيرة الاستثمار: تأسيس مناطق استثمارية وحرة جديدة لتشجيع الصادرات
وزيرة الاستثمار: تأسيس مناطق استثمارية وحرة جديدة لتشجيع الصادرات
وزيرة الاستثمار: تأسيس مناطق استثمارية وحرة جديدة لتشجيع الصادرات
وزيرة الاستثمار: تأسيس مناطق استثمارية وحرة جديدة لتشجيع الصادرات
وزيرة الاستثمار: تأسيس مناطق استثمارية وحرة جديدة لتشجيع الصادرات
وزيرة الاستثمار: تأسيس مناطق استثمارية وحرة جديدة لتشجيع الصادرات
وزيرة الاستثمار: تأسيس مناطق استثمارية وحرة جديدة لتشجيع الصادرات
وزيرة الاستثمار: تأسيس مناطق استثمارية وحرة جديدة لتشجيع الصادرات
وزيرة الاستثمار: تأسيس مناطق استثمارية وحرة جديدة لتشجيع الصادرات
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إطلاق بوابة حكومية الكترونية للخريطة الاستثمارية الصناعية.. نواب: ستسهم في إحداث شفافية بالمناقصات.. تساعد المستثمرين في الاطلاع على القوانين المنظمة

توفر المال والجهد وفرص العمل.. كل ما تريد معرفته عن بوابة الخريطة الاستثمارية

هيئة التنمية الصناعية: إطلاق البوابة الإلكترونية للخريطة الاستثمارية خلال أيام

الحكومة تطلق البوابة الإلكترونية لحجز الأراضي الصناعية

البوابة الإلكترونية لحجز الأراضي الصناعية توفر 1500 فرصة استثمارية

ترشيحاتنا

اليوم.. الأهلي يتسلم درع الدوري في حفل كبير بالزمالك

إخلاء سبيل محمود شعبان أستاذ البلاغة بجامعة الأزهر

توقف عن تناولها فورا.. 3 أطعمة تسبب الضعف الجنسى

سيد عبدالحفيظ يتحدث لـ صدى البلد عن البداية الصعبة.. وانطلاقة فايلر ويؤكد: منتظر الزمالك في برج العرب

جينيراسيون بطل السنغال يعلن موقفه النهائي من خوض مباراة الزمالك

اتحاد الكرة يصدم الزمالك في القمة 119 أمام الأهلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ثمنه 33 ألف جنيه.. نانسي عجرم تشعل إنستجرام بسيلفي هاتفها الجديد

بعيدا عن المظاهر.. شقيقتا كيم كارداشيان تنظفان شواطئ كاليفورنيا

أغربها النوم أمام التليفزيون.. 5 عادات لا تتخيلها تسبب السرطان