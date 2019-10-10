وزيرة الاستثمار: تأسيس مناطق استثمارية وحرة جديدة لتشجيع الصادرات

قالت وزيرة الاستثمار إن تدشين البوابة الإلكترونية للخريطة الاستثمارية الصناعية جاء تطبيقا للتحول الرقمي والميكنة لتسهيل التقديم لحجز الأراضي الصناعية والدفع الإلكتروني وطرح الأراضي.



وأشارت الوزيرة إلى أنه سوف يتم وضع التشريعات والإصلاح التشريعية المتعلقة بالاستثمار وقانون الاستثمار الجديد وتعديلاته والمناطق الحرة الحديدة والمناطق الاستثمارية باللغة العربية والإنجليزية على البوابة.



وأضافت في تصريحات صحفية عقب المؤتمر الصحفي بمجلس الوزراء أن البوابة تهدف للتيسير على المستثمرين، لاتاحة مناخ استثمار به حوكمة وشفافية لتحسين مناخ الاستثمار والمساواة في الفرص للجميع.



وأكدت الوزيرة أنه تم وضع جميع الآليات لإنجاح هذه المنظومة مطالبة جميع المستثمرين التقدم عبر البوابة الإلكترونية لحجز الأراضي الاستثمارية، موضحة أن تنوع الصناعات يتيح مناخ استثمار به تنافسية وشفافية.



وتابعت الوزيرة أن هناك توجيهات لتأسيس مناطق استثمارية ومناطق حرة لتشجيع الصادرات المصرية وقالت إن الحكومة حريصة على تذليل العقبات أمام المستثمرين لافتة إلى أن هناك حوافز للمشاريع التي يكون به قيمة مضافة.



ولفتت إلى أنه فيما يتعلق بزيارة وفد الكونجرس أمس للعاصمة الإدارية الجديدة، شملت جولة فى مبانى العاصمة الإدارية ولقائهم بعدد من الشباب والمهندسين العاملين بالعاصمة، مؤكدة أن ردود أفعالهم كانت إيجابية للغاية لما لمسوه من إنجازات للمشروعات القومية المصرية.



وحول زيارتها المرتقبة الأسبوع القادم ضمن الوفد الوزاري لجولة رئيس الوزراء المرتقبة للولايات المتحدة الأمريكية، أوضحت أنه سيتم متابعة دعم البنك الدولى لبرامج الإصلاح الاقتصادي فى مصر والمشروعات التنموية التى تتعلق بالصرف الصحى والبنية التحتية والقضاء على العشوائيات والإسكان الإجتماعى، كما سيتم الدعوة والتنسيق مع المؤسسات الدولية للمشاركة فى مؤتمر أفريقيا المرتقب الشهر القادم.

