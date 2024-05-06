أحمد حسن يكشف طلب الزمالك من الاتحاد الإفريقي قبل نهائي الكونفيدرالية

نشر أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق منشورا عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك



وكتب أحمد حسن:"الزمالك يطلب خوض أكثر من تدريب على ملعب نهائي الكونفدرالية قبل اللقاء".

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة الإثنين،من التدريبات الجماعية؛ بعد خوض مباراة سموحة في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز 12 في الدوري المصري الممتاز برصيد 24 نقطة بعدما لعب 15 مباراة حقق الفوز فى 7 لقاءاتوتعادل فى 3 مباريات وخسر 5 مواجهات، بينما يحتل سموحة المركز السادس برصيد 31 نقطة.