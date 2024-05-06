محافظ الغربية: رقابة مشددة على الأسواق ومحلات بيع الأسماك المملحة في شم النسيم

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على استمرار الحملات للتأكد من صلاحية السلع المعروضة خلال احتفالات أعياد الربيع لا سيما الأسماك الطازجة والمملحة، والتي يزيد الطلب عليها خلال عيد شم النسيم، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو السلع غير المطابقة للمواصفات ومعاقبة المخالفين، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين وعدم تعرضهم لمخاطر التلوث أو استهلاك مواد غذائية فاسدة.

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ تابعت اللجنة المشكلة بقرار المحافظ للرقابة على المنافذ والأسواق بعضوية كلا من مديريات الصحة التموين ومباحث التموين، الطب البيطري، سلامة الغذاء شن الحملات التفتيشية المكبرة ب ١٢ مركز ومدينة بمحافظة الغربية على كافة المحال التي تبيع اسماك مملحة حرصا على سلامة المواطنين.

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