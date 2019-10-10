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أخبار العالم

مقتل أول طفل سوري بسبب العدوان التركي.. فيديو

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 06:13 م
العدوان التركي على
العدوان التركي على سوريا
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قسم الخارجي
نشر حساب شئون تركية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر شريط فيديو لسقوط أول طفل إثر العدوان التركي على الأراضي السورية.

وقال الحساب إن طفل لقي مصرعه، واصيب أخر جراء القصف المستمر منذ أمس الأربعاء على مناطق الشمال السوري.

وكان متحدث باسم وزارة الخارجية الإيطالية قال اليوم الخميس إن الوزارة استدعت السفير التركي للاحتجاج على قرار أنقرة إرسال قوات إلى شمال سوريا لمهاجمة فصائل كردية مسلحة.

يذكر أن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو قال في وقت سابق إن الهجوم التركي "غير مقبول" ودعا إلى وقف القتال على الفور.

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