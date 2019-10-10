مقتل أول طفل سوري بسبب العدوان التركي.. فيديو

هؤلاء هم الارهابين الذين يحاربهم أردوغان، قصف تركي تسبب بمقتل طفل وأصيب آخر أثناء قصف على حي كودربج في القامشلو صباح اليوم .. اللهم مدّ في عمره إلى أرذل العمر ولا تمته إلا وقد أذقته من الذل والفقر والمرض والمصائب أضعاف ما يريده للعرب وأضعاف ما تسبب به للسوريين والأكراد ولشعبه pic.twitter.com/uSfaT7wEQk — شـــــؤون تركـيــــة (@TurkeyAffairs) October 10, 2019

نشر حساب شئون تركية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر شريط فيديو لسقوط أول طفل إثر العدوان التركي على الأراضي السورية.وقال الحساب إن طفل لقي مصرعه، واصيب أخر جراء القصف المستمر منذ أمس الأربعاء على مناطق الشمال السوري.وكان متحدث باسم وزارة الخارجية الإيطالية قال اليوم الخميس إن الوزارة استدعت السفير التركي للاحتجاج على قرار أنقرة إرسال قوات إلى شمال سوريا لمهاجمة فصائل كردية مسلحة.يذكر أن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو قال في وقت سابق إن الهجوم التركي "غير مقبول" ودعا إلى وقف القتال على الفور.