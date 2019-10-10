الحكومة تعلن إتاحة أراض استثمارية.. اعرف خطوات التسجيل

أعلن مجلس الوزراء، عن إطلاق البوابة الحكومية لخريطة مصر الاستثمارية لحجز الأراضي الصناعية، www.investinegypt.gov.eg، التي أنشأتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بالتنسيق مع باقي الوزارات.



وأعلنت الحكومة، عن إتاحة حجز أكثر من 2000 قطعة أرض وفرصة استثمارية في 18 منطقة صناعية من خلال هذه البوابة الإلكترونية، وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لإتاحة الفرص الاستثمارية بكل شفافية ووضوح، والإعلان عن أسعارها وطريقة حجزها من خلال هذه البوابة.



لمعرفة خطوات التسجيل كالآتي:

- الدخول على الموقع الخاص بالخريطة

- انقر على مستخدم جديد

- قم بتعبئة حقول البيانات المطلوبة وخصوصا الحقول المصحوبة

- بعلامة (*) واذكر القطاعات والمحافظات المفضلة لك

- بعد تعبئة حقول البيانات، يتم الموافقة على الشروط والأحكام وتأكيد على "انا لست برنامج روبوت"

- ثم النقر على مربع حفظ