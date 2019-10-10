Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الحكومة تعلن إتاحة أراض استثمارية.. اعرف خطوات التسجيل

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 06:44 م
الحكومة تطرح أراض
الحكومة تطرح أراض استثمارية
Advertisements
محمود مطاوع
أعلن مجلس الوزراء، عن إطلاق البوابة الحكومية لخريطة مصر الاستثمارية لحجز الأراضي الصناعية، www.investinegypt.gov.eg، التي أنشأتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بالتنسيق مع باقي الوزارات.

وأعلنت الحكومة، عن إتاحة حجز أكثر من 2000 قطعة أرض وفرصة استثمارية في 18 منطقة صناعية من خلال هذه البوابة الإلكترونية، وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لإتاحة الفرص الاستثمارية بكل شفافية ووضوح، والإعلان عن أسعارها وطريقة حجزها من خلال هذه البوابة.

لمعرفة خطوات التسجيل كالآتي:
- الدخول على الموقع الخاص بالخريطة
- انقر على مستخدم جديد
- قم بتعبئة حقول البيانات المطلوبة وخصوصا الحقول المصحوبة
- بعلامة (*) واذكر القطاعات والمحافظات المفضلة لك
- بعد تعبئة حقول البيانات، يتم الموافقة على الشروط والأحكام وتأكيد على "انا لست برنامج روبوت"
- ثم النقر على مربع حفظ
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحكومة تنهي استعداداتها لإطلاق البوابة الحكومية للمناطق الاستثمارية الصناعية ..صور

البوابة الحكومية للمناطق الاستثمارية الصناعية.. رئيس الوزراء: الحكومة تسعى لميكنة الخدمات لتيسير الإجراءات وسرعتها.. توفير بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار

إطلاق بوابة حكومية الكترونية للخريطة الاستثمارية الصناعية.. نواب: ستسهم في إحداث شفافية بالمناقصات.. تساعد المستثمرين في الاطلاع على القوانين المنظمة

بعد إعلان الحكومة تخصيصها إلكترونيا.. خطوات الحصول على قطعة أرض صناعية

بعد إعلان الوزراء تخصيصها إلكترونيا.. خطوات الحصول على قطعة أرض صناعية عبر الإنترنت.. ومستثمرون: خطوة مهمة نحو تذليل المعوقات أمام المستثمرين

الحكومة تطلق البوابة الإلكترونية لحجز الأراضي الصناعية

ترشيحاتنا

الآلاف يشيعون جثمان ضحية الغدر بالمنوفية.. وضبط المتهمين الثلاثة.. صور

متسول في الحرم يجمع 31 ألف ريال سعودي.. اعرف التفاصيل

صدمة.. طالب أمريكي يعتدي بالضرب المبرح على معلمه بالفصل لسبب لا يصدق

لهذا السبب.. ميتشو يصعد لاعب وسط 2001

اتحاد الكرة يصدم الزمالك في القمة 119 أمام الأهلي

اشترى آيفون جديد بـ 1650 جنيها.. تعرف على السر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ثمنه 33 ألف جنيه.. نانسي عجرم تشعل إنستجرام بسيلفي هاتفها الجديد

بعيدا عن المظاهر.. شقيقتا كيم كارداشيان تنظفان شواطئ كاليفورنيا

أغربها النوم أمام التليفزيون.. 5 عادات لا تتخيلها تسبب السرطان