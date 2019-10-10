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رياضة

كلمات مؤثرة من حسام عاشور خلال حفل تتويج النادي الأهلي بالدوري

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 10:00 م
حسام عاشور
حسام عاشور
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محمد رشاد
أكد حسام عاشور قائد الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي أن النادي  علمّنا أن نكون في المقدمة دائما وتربينا على المركز الأول دون النظر الى أي مركز آخر.

وأضاف خلال مؤتمر تسليم درع الدوري: "أشكر الحضور واللاعبين ومجلس الإدارة بقيادة الكابتن محمود الخطيب القيمة والقامة الجميع يحبه ويعلم قيمته، تربينا في النادي الأهلي نكون رقم ١ وهذا ما تعلمناه في الناشئين واللعب لآخر نفس وهذا ما لاحظه الجميع".

وواصل: "كان أمامنا تحديات كبيرة ومجلس الإدارة وقف معنا والكابتن محمود الخطيب التقى بنا اكثر من مرة ودعمنا كثيرًا ، أشكر اللاعبين والجمهور والإدارة وكل من ساهم في تحقيق بطولات الدوري السوبر".
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