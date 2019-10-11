حظك اليوم الجمعة 11 - 10 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، ومعرفة يوم حظهم، لذلك نقدم حظك اليوم الجمعة 11 - 10 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى، حتى تستطيع الاطلاع عليه، وتراقب تحركاته، ويمكن أن يساعدك في تحديد خطواتك فيما بعد.



وفيما يلي نقدم لكم حظك اليوم الجمعة 11 - 10 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ونتعرف معا على ما تحمله الأبراج من أسرار لكل برج، وسنحاول كشف النقاب عما تحمله الأيام القادمة من أفراح ونجاحات وأحزان، الآن نتابع كيف سيكون حظك اليوم 11 أكتوبر 2019، وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟



حظك اليوم الجمعة 11 - 10 - 2019 برج الحمل على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيا واجتماعيا: اقتران القمر ونبتون في منزلك الثاني عشر يجعلك تميل للعزلة وعليك أن تنظم وتوضح أفكارك إذا أردت أن تكون مقنعا.

عاطفيا وصحيا: تحرّك بهدوء وفي حدود ما تسمح به طاقتك وقواك، وتذكر أن كل شيء يأخذ وقته ليتحقق فاصبر ولا تتعجل الأمور.



حظك اليوم الجمعة 11 - 10 - 2019 برج الثور على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الحادي عشر يدفعك نحو أن تتغير وتغير من حولك وتستفيد إذا ناقشت أفكارك ومشاريعك مع المخلصين.

عاطفيا وعائليا: رغم الضغوط.. الوضع الفلكي يمنحك اليوم دفئا في علاقاتك الأسرية والعاطفية.



حظك اليوم الجمعة 11 - 10 - 2019 برج الجوزاء على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيا: القمر معاكس في منزل العمل مما يضع على عاتقك مسئوليات كبيرة ومع ذلك لا تضغط على من تعمل معهم وامهلهم وقتهم.

عاطفيا واجتماعيا: تنصحك الأفلاك بألا تتسرع اليوم في أقوالك ولا تنزلق في حوارات قد تؤدي لصدام.





حظك اليوم الجمعة 11 - 10 - 2019 برج السرطان على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

هنيا وعائليا: القمر في منزل الحظ يمدك اليوم بالقدرة على عمل تغيير جذري لنظم بالية.

عاطفيا واجتماعيا: تبدو واثقا من نفسك ومن قدراتك وترى تأثيرك واضحا.



حظك اليوم الجمعة 11 - 10 - 2019 برج الأسد على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يدفعك لمناقشة أمور مادية وتمضي في الاتجاه الصحيح.

عاطفيا واجتماعيا: الشمس والمريخ في منزل العلاقات يجعلانك أكثر انفتاحا وانطلاقا وقدرة على الإقناع بلطف.



حظك اليوم الجمعة 11 - 10 - 2019 برج العذراء على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك يثير أعصابك.. كن هادئا اليوم في عرض مطالبك لتكسب القضية.

عاطفيا: إذا كنت متزوجا.. من المهم أن تضع في اعتبارك مشاعر الطرف الآخر وتجنب العناد.



حظك اليوم الجمعة 11 - 10 - 2019 برج الميزان على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

عاطفيا واجتماعيا: الشمس والمريخ في برجك يدعمانك ويدفعانك للتعبير عن مشاعر إيجابية وتؤثر في الآخرين.

مهنيا وصحيا: القمر في منزل الصحة والعمل مما يدفعك اليوم لإعادة تنظيم أعمال مهنية أو منزلية وتبدو أكثر استعدادا للعطاء.





حظك اليوم الجمعة 11 - 10 - 2019 برج العقرب على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيا واجتماعيا: اليوم يساعدك الوضع الفلكي على التجاوب والتفاهم مع من حولك بصورة أفضل.

عاطفيا: القمر في منزل الحب يعدك بأوقات عاطفية هانئة وإذا كنت خاليا فإن سهم كيوبيد قد يصيب قلبك أو تفرح بمستجدات.



حظك اليوم الجمعة 11 - 10 - 2019 برج القوس على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيا وعائليا: القمر في وضع معاكس وإذا واجهت خلافا أو استفزازا يجب أن تعتمد الصبر والمرونة.

عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي دقيق ويجب أن تحترس اليوم من النزاع والتمرد وكن متكتما وحذرا.



حظك اليوم الجمعة 11 - 10 - 2019 برج الجدى على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

اجتماعيا وعاطفيا: فينوس وعطارد في وضع داعم يمدانك بروح هادئة ويمنحانك جمالا في المظهر والجوهر وتتوافق جيدا مع من حولك.

مهنيا وعائليا: القمر بمنزلك الثالث يمنحك قدرة على الإقناع والتفاوض وتعرف كيف تبرز مواهبك ويمكنك أن تتحرر من قيود.



حظك اليوم الجمعة 11 - 10 - 2019 برج الدلو على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيا وماليا: القمر بمنزلك الثاني يجعلك تتابع حالتك المادية وتركز على إدارة أموال أو أعمال، فقط عليك أن تراجع جيدا خطواتك تجنبا للوقوع في أخطاء.

عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد معاكسان وعليك أن تحافظ على هدوء أعصابك وأن تسيطر على انفعالاتك.





حظك اليوم الجمعة 11 - 10 - 2019 برج الحوت على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

عاطفيا واجتماعيا: القمر يقترن بنبتون في برجك ويمنحك سحرا وتألقا وقدرة على فرض إرادتك.

مهنيا: تكلم اليوم عن نفسك بثقة وقوة، فالفلك يعمل لصالحك ويمدك باليقظة.

