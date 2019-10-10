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توك شو

رحلة داخل طائرة أوبر المروحية.. لن تصدق تكلفتها.. فيديو

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 11:01 م
طائرة اوبر
طائرة اوبر
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خالد محيي الدين
عرضت قناة "سي ان ان" الفضائية تقريرا حول إطلاق شركة "أوبر" خدمة لـ رحلات جوية بطائرة مروحية "هليكوبتر".

وأضيفت لـ تطبيق أوبر خاصة طلب طائرة هليكوبتر داخل مدينة "نيويورك" الأمريكية، كما أوضح المسئولون بالشركة أن سعر الرحلة بالطائرة يبلغ 200 دولار في المتوسط، في حين يبلغ سعر الرحلة العادية بالسيارة ما بين 100 إلى 150 دولارا.

وأشار التقرير، إلى أن الرحلة الجوية تستغرق وقتا أقل بكثير من الرحلة بسيارة عادية، نظرا لوجود أي مشاكل مرورية، لافتا إلي أن المسافة ما بين مقاطعة "مانهاتن" ومطار "جون كيندي" يستغرق 44 دقيقة بالسيارة العادية، بينما يبلغ 8 دقائق فقط بالطائرة المروحية.

كما أوضح "إيريك أليسون"، مدير "اوبر إليفيت"، أن الخدمة حاليا لجميع مستخدمي التطبيق ما بين مقاطعة "مانهاتن" ومطار "جون كيندي"، حيث يعد تمهيدا لتطبيق "اوبر أير" ، والذي سيتم بمجرد توفير تلك الانواع من المركبات الطائرة الجديدة.
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