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فن

انهيار الفنانة مروة بـ عزاء طلعت زكريا.. فيديو

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 11:18 م
صدى البلد
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أحمد البهى
حضر عدد كبير من الفنانين عزاء الفنان طلعت زكريا ، والذى أقيم مساء اليوم فى مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين .

وكان على رأس هؤلاء الفنانين الفنان هشام ماجد، كريم محمود عبد العزيز، مصطفى قمر ، المنتج محمود شميس، المذيعة هند رضا، عمرو مهدي، إسراء عبد الفتاح ، المخرج عمرو عرفة، مجدى بدر، والأب بطرس دانيال، ومحمد محمود، والكاتب وليد يوسف، اكرم حسنى، أحمد صيام، المخرج أحمد صقر، محمد الصاوى، إيهاب فهمي، أشرف زكى ، كريم فهمى ، هشام ماجد ، جلال الشرقاوى وأكرم حسنى بالإضافة الى الفنان محمد هنيدى.

وشهد العزاء انهيار الفنانة مروة ، والتي انهمرت فى البكاء أثناء تقديم واجب العزاء لنجل الفنان الراحل طلعت زكريا.

كان الفنان الكوميدى طلعت زكريا قد توفي الثلاثاء الماضي بعد صراع طويل مع المرض، حيث تدهورت حالته، وتم نقله لأحد مستشفيات الدقي، حيث توفى بعد 4 أيام من دخوله.
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