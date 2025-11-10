صحة الوادى الجديد: نشر فرق التأمين الطبى بنطاق لجان انتخابات النواب

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالوادى الجديد، عن نشر فرق التأمين الطبي بجميع مراكز المحافظة الخمسة، بالتزامن مع بدء العملية الانتخابية للجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك لضمان توفير التغطية الطبية الكاملة داخل اللجان الانتخابية ومحيطها، بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، وتحت إشراف الدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

رفع درجة الجاهزية بجميع المستشفيات

وشملت الاستعدادات رفع درجة الجاهزية بجميع المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية، وتجهيز فرق طبية ثابتة ومتحركة موزعة وفق خطة مسبقة لتأمين اللجان الانتخابية، مع التأكيد على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية الحيوية.

كما تم تفعيل غرفة العمليات الرئيسية بمديرية الصحة وربطها إلكترونيًا بغرف العمليات الفرعية بالإدارات الصحية والمستشفيات لمتابعة الموقف الصحي أولًا بأول، وتلقي البلاغات والتعامل الفوري مع أي طارئ خلال أيام التصويت.

نشر الفرق الطبية فى محيط اللجان الانتخابية

وتشارك إلى جانب فرق التأمين الطبي فرق المبادرات الرئاسية ضمن خطة متكاملة لدعم العملية الانتخابية، حيث تقدم هذه الفرق التوعية الصحية للمواطنين في محيط اللجان، إلى جانب نشر رسائل التثقيف الصحي والتأكيد على أهمية المبادرات القومية في تعزيز الصحة العامة.

وأكد الدكتور شريف صبحي أن مديرية الصحة تتابع ميدانيًا سير العمل بجميع مراكز المحافظة الخمسة، موجهًا بضرورة التواصل اولا بأول من داخل اللجان وعلى مدار اليوم الانتخابي، لضمان أعلى مستوى من التنظيم والتنسيق بين فرق العمل.

واختتم وكيل الوزارة تصريحه بالتأكيد على أن غرفة عمليات المديرية ستظل في حالة انعقاد دائم حتى الانتهاء من العملية الانتخابية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وحرصًا على سلامة المواطنين ودعم سير العملية الانتخابية بكفاءة وأمان.