احتفال لاعبي النادي الأهلي بالتتويج بدرع الدوري .. فيديو

توج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بلقب بطولة الدوري العام، موسم 2018- 2019 للمرة الـ41 في تاريخه، معززا رقمه كأكثر الأندية المصرية تتويجا باللقب.



وأقيمت اليوم الخميس احتفالية كبيرة لتسليم درع الدوري المصري لكرة القدم للنادي الأهلي بأحد فنادق القاهرة ، كما حرص على الحضور محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي ، وأعضاء المجلس والجهاز الفني للفريق ومدير الكرة سيد عبد الحفيظ واللاعبون، وعدد من نجوم النادي الأهلي السابقين وعدد من الفنانين على رأسهم أمير عيد ومصطفى قمر .



وهنأ عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية كافة أعضاء ولاعبي النادي الأهلي وعلى رأسهم محمود الخطيب رئيس النادي بالتتويج بلقب الدوري الممتاز في حضور جميع رموز القلعة الحمراء.

