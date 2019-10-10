احتفال لاعبي النادي الأهلي بالتتويج بدرع الدوري .. فيديو

توج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بلقب بطولة الدوري العام، موسم 2018- 2019 للمرة الـ41 في تاريخه، معززا رقمه كأكثر الأندية المصرية تتويجا باللقب.
وأقيمت اليوم الخميس احتفالية كبيرة لتسليم درع الدوري المصري لكرة القدم للنادي الأهلي بأحد فنادق القاهرة ، كما حرص على الحضور محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي ، وأعضاء المجلس والجهاز الفني للفريق ومدير الكرة سيد عبد الحفيظ واللاعبون، وعدد من نجوم النادي الأهلي السابقين وعدد من الفنانين على رأسهم أمير عيد ومصطفى قمر .
وهنأ عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية كافة أعضاء ولاعبي النادي الأهلي وعلى رأسهم محمود الخطيب رئيس النادي بالتتويج بلقب الدوري الممتاز في حضور جميع رموز القلعة الحمراء.
وأقيمت اليوم الخميس احتفالية كبيرة لتسليم درع الدوري المصري لكرة القدم للنادي الأهلي بأحد فنادق القاهرة ، كما حرص على الحضور محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي ، وأعضاء المجلس والجهاز الفني للفريق ومدير الكرة سيد عبد الحفيظ واللاعبون، وعدد من نجوم النادي الأهلي السابقين وعدد من الفنانين على رأسهم أمير عيد ومصطفى قمر .
وهنأ عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية كافة أعضاء ولاعبي النادي الأهلي وعلى رأسهم محمود الخطيب رئيس النادي بالتتويج بلقب الدوري الممتاز في حضور جميع رموز القلعة الحمراء.