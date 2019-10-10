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رياضة

احتفال لاعبي النادي الأهلي بالتتويج بدرع الدوري .. فيديو

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 11:28 م
احتفال لاعبي النادي
احتفال لاعبي النادي الأهلي بالتتويج بدرع الدوري
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محمد رشاد
توج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بلقب بطولة الدوري العام، موسم 2018- 2019 للمرة الـ41 في تاريخه، معززا رقمه كأكثر الأندية المصرية تتويجا باللقب.

وأقيمت اليوم الخميس احتفالية كبيرة لتسليم درع الدوري المصري لكرة القدم للنادي الأهلي بأحد فنادق القاهرة ، كما حرص على الحضور محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي ، وأعضاء المجلس والجهاز الفني للفريق ومدير الكرة سيد عبد الحفيظ واللاعبون، وعدد من نجوم النادي الأهلي السابقين وعدد من الفنانين على رأسهم أمير عيد ومصطفى قمر .

وهنأ عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية كافة أعضاء ولاعبي النادي الأهلي وعلى رأسهم محمود الخطيب رئيس النادي بالتتويج بلقب الدوري الممتاز في حضور جميع رموز القلعة الحمراء.
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