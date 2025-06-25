أحمد حمودة: صفقات الأهلي الجماهيرية سبب فشله في كأس العالم للأندية

تحدّث أحمد حمودة، نجم المقاولون العرب السابق، عن خروج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من دور مجموعات بطولة كأس العالم للأندية.

وقال أحمد حمودة، خلال تواجده ضيفًا على برنامج «ستاد المحور» الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور: «النادي الأهلي فشل في كأس العالم للأندية بسبب عدم بلوغه دور المجموعات، خاصة أن الأحمر كان يشارك في أسهل مجموعة بالمونديال».

وأضاف حمودة: «عدم انتقاء اللاعبين والتركيز على الكمّ وليس الكيف، وتعيين مدرب جديد في توقيت خاطئ، من أسباب فشل الأهلي في كأس العالم للأندية».

وتابع: «أرقام محمد علي بن رمضان ليست جيدة في كأس العالم للأندية، رغم إحرازه هدفًا أمام بورتو، ولكن هل من المنطق أن يضم الأهلي لاعبًا مقابل 3.5 مليون دولار ويسجل هدفًا واحدًا فقط؟».

وواصل حمودة: «الأهلي اعتمد في صفقاته على الجماهيرية وليس على التركيز الفني، ودفع الفريق الثمن في كأس العالم للأندية».

وشدّد: «الأهلي لا بد أن يحاسب مارسيل كولر، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بسبب قرار رحيل ديانج، فالمالي أفضل من مروان عطية».

وأضاف: «تعجبت أيضًا من رحيل أحمد عبد القادر، فاللاعب على المستوى الفني أفضل من محمود حسن تريزيجيه وأشرف بن شرقي، لأنه تدرب معي في سموحة وأعلم إمكانياته جيدًا».

واختتم نجم المقاولون العرب السابق تصريحاته قائلًا: «وسام أبو علي هو أفضل لاعب في النادي الأهلي بكأس العالم للأندية، ويأتي بعده محمد علي بن رمضان».