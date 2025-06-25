أندرو كومو يقر بهزيمته أمام زهران ممداني في الانتخابات التمهيدية بولاية نيويورك

أقر حاكم نيويورك السابق أندرو كومو بهزيمته أمام عضو مجلس نواب الولاية زهران ممداني في الانتخابات التمهيدية الديمقراطية لرئاسة بلدية مدينة نيويورك مساء الثلاثاء.

ويبلغ ممداني من العمر 33 عاما وهو اشتراكي ديمقراطي، في طريقه لتحقيق فوز ساحق بعد خوضه حملة شعبية استثنائية ركزت على القدرة على تحمل التكاليف في أكبر مدينة أمريكية.

كان ممداني يتقدم على 10 ديمقراطيين آخرين - بمن فيهم خصمه الرئيسي، كومو المتورط في فضائح - في الجولة الأولى من الانتخابات التي تُجرى بنظام الاختيار التفضيلي حتى وقت متأخر من ليلة الثلاثاء.

حصل ممداني على ما يقرب من 44% من الأصوات بعد فرز 90% من الأصوات، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس وحصل كومو على 36% من الأصوات.

وقال كومو إنه اتصل بمامداني مساء الثلاثاء ليُقرّ بالهزيمة ويهنئه على فوزه المتوقع مضيفا : "الليلة ليلته. لقد استحقها لقد فاز".

أظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة إيمرسون يوم الاثنين تعادل كومو وممداني إحصائيًا، بعد أربعة أسابيع من منح الاستطلاع نفسه كومو تقدمًا بفارق 12 نقطة.