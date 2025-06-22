تايلور سويفت وترافيس كيلسي يتألقان في سهرة خاصة بقلب نيويورك |شاهد

قضت النجمة العالمية تايلور سويفت، ولاعب كرة القدم الأمريكية ترافيس كيلسي، أمسية صيفية مميزة في قلب مدينة نيويورك، حيث تم رصدهما وهما يغادران مطعمًا راقيًا في مانهاتن مساء الجمعة، 20 يونيو.

وفي مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر كيلسي وهو يصافح أحد موظفي المطعم قبل أن تخرج تايلور خلفه مباشرة. توقف الثنائي للحظة أمام الباب، ثم أمسك كل منهما بيد الآخر قبل أن يستقلا السيارة التي كانت بانتظارهما.





اختارت تايلور إطلالة صيفية أنيقة، إذ ارتدت “توب” بلون أزرق فاتح مع تنورة بيضاء قصيرة، بينما فضّل كيلسي إطلالة رياضية بالكامل باللون الأبيض، حيث ارتدى “تيشيرت” وشورتًا بنفس اللون.



تأتي هذه النزهة بعد أيام قليلة من ظهورهما سويًا في مباراة Game 4 من نهائي كأس ستانلي لهوكي الجليد، التي أقيمت يوم 12 يونيو في فلوريدا، حيث شوهد الثنائي يستمتع بالمباراة من المدرجات.

وصرح مصدر مقرّب من الثنائي صرّح لمجلة PEOPLE أن تايلور “تتطلع حقًا” لدعم ترافيس خلال موسم الـNFL القادم، وأضاف:

“ليس فقط لأنها تحب دعمه، ولكن لأنها للمرة الأولى منذ بداية علاقتهما، لن تكون منشغلة بجولة غنائية مرهقة.”

يُذكر أن تايلور أنهت جولة Eras Tour التاريخية في ديسمبر 2024 بعد عام ونصف من العروض حول العالم، والتي حققت إيرادات تجاوزت 2 مليار دولار، مما جعلها الأعلى دخلًا في تاريخ الجولات الغنائية.





وأضاف المصدر:

“الموسمان الماضيان كانا بمثابة دوامة من السفر الطويل والضغوط، وكان من الصعب عليهما إيجاد وقت خاص، لكنهما تمكنا من تجاوز ذلك.”

الآن، مع انتهاء الجولة، يبدو أن الثنائي يستعد لفصل جديد من العلاقة، مليء بالهدوء، والدعم المتبادل، وربما المزيد من لحظات الرومانسية التي لا تخفى عن أنظار الجماهير.



