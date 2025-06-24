ترافيس كيلسي يقوم بلفتة رومانسية خلال خروجه مع تايلور سويفت في نيويورك

في مشهد لافت خلال خروجهما في مدينة نيويورك مساء الجمعة 20 يونيو، سمح الحارس الشخصي لتايلور سويفت للنجم الرياضي ترافيس كيلسي بأن يفتح باب السيارة بنفسه لحبيبته، في لفتة رومانسية نادرة.





وظهر كيلسي وهو يخرج من السيارة ويدور حولها ليفتح الباب لسويفت ويقدم لها يده لمساعدتها على النزول، في مشهد وثقته لقطات مصورة من معجبين. الحارس الشخصي أفسح المجال لكيلسي من خلال إيماءة موافقة، رغم أن مثل هذه المهام تكون عادةً من اختصاص طاقم الحماية.





الثنائي، وكلاهما يبلغ من العمر 35 عامًا، توجها بعدها لتناول العشاء في مطعم “Torrisi” في مانهاتن، حيث تم رصدهما أيضًا وهما يمسكان بأيدي بعضهما خلال الدخول والمغادرة.





تأتي هذه الخروجة بعد أيام من حضورهما مباراة نهائي كأس ستانلي في فلوريدا. وكانت سويفت قد أنهت جولتها العالمية “Eras Tour” في ديسمبر 2024، ما أتاح لها وقتًا أكبر هذا الموسم للبقاء بجانب كيلسي خلال استعداداته لموسم كرة القدم المقبل.





مصادر مقربة من الثنائي أشارت إلى أن سويفت متحمسة لمتابعة الموسم الجديد، حيث ستكون هذه أول مرة تستطيع خلالها التفرغ لمبارياته دون جدول حفلات مزدحم.



دعمهما

وصرح مصدر مقرّب من الثنائي صرّح لمجلة PEOPLE أن تايلور “تتطلع حقًا” لدعم ترافيس خلال موسم الـNFL القادم، وأضاف:

“ليس فقط لأنها تحب دعمه، ولكن لأنها للمرة الأولى منذ بداية علاقتهما، لن تكون منشغلة بجولة غنائية مرهقة.”

يُذكر أن تايلور أنهت جولة Eras Tour التاريخية في ديسمبر 2024 بعد عام ونصف من العروض حول العالم، والتي حققت إيرادات تجاوزت 2 مليار دولار، مما جعلها الأعلى دخلًا في تاريخ الجولات الغنائية.





وأضاف المصدر:

“الموسمان الماضيان كانا بمثابة دوامة من السفر الطويل والضغوط، وكان من الصعب عليهما إيجاد وقت خاص، لكنهما تمكنا من تجاوز ذلك.”

الآن، مع انتهاء الجولة، يبدو أن الثنائي يستعد لفصل جديد من العلاقة، مليء بالهدوء، والدعم المتبادل، وربما المزيد من لحظات الرومانسية التي لا تخفى عن أنظار الجماهير.





