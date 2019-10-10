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ميزانية الفيلم تخطت الـ 55 مليون جنيه.. أحمد عز يكشف كواليس الممر.. شاهد

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 11:58 م
أحمد عز
أحمد عز
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حمزة شعيب
أكد الفنان أحمد عز، بطل فيلم "الممر"، أنه لم يكن يتوقع حجم النجاح الهائل الذي حققه الفيلم خلال عرضه في دور السنيما وعدد من الفضائيات المصرية، مؤكدًا أن ردود الأفعال داخل وخارج مصر كانت مبهرة.

وأضاف عز، في مداخلة تلفونية مع الإعلامي رامي رضوان مقدم برنامج "مساء DMC"، المُذاع عبر فضائية "DMC"، أن فيلم "الممر" خلق حالة وطنية بين المصريين، متابعًا: "قولت للمخرج شريف عرفة إحنا هنجيب جول، ردود أفعال الناس على الفيلم في الشوارع مشفتهاش من يوم مباراة مصر وهولندا في كأس العالم 90".

وأشار الفنان، إلى أن إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة قدمت كل الدعم لإنجاح الفيلم، مؤكدًا أن فريق العمل تلقى تدريبات مكثفة داخل إحدى الوحدات العسكرية، والذخيرة التي استخدمت في الفيلم سواء القذائف أو القنابل كانت ذخيرة حية والأسلحة التي استخدمت كانت نفس الأسلحة التي اشتركت في حرب 67 و73.

ونوه عز، "بعض المنتجين يتخوفون من صناعة الأفلام الحربية خاصة مع المنافسة القوية للأفلام المطروحة في موسم العيد"، مؤكدًا أن ميزانية انتاج الفيلم تعدت حاجز الـ55 مليون جنيه، مضيفًا: "تنفيذ هذه النوعية من الأفلام صعب جدًا ومكسبها الأدبي أكبر بكثير من المكسب المادي"، مشيدًا بدور صناع الفيلم خلف الكاميرات، "قاموا بمجهود خرافي لإنجاح العمل و قدرنا نحقق نجاح غير مسبوق".
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