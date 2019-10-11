نظرة الخطيب وكلمة الجنايني .. 5 مشاهد لا تفوتك في حفل تسلم الأهلي لـ درع الدوري الممتاز

" ليلة سعيدة " مرت على جماهير النادي الأهلي مساء أمس الخميس حيث أقيم حفل تسلم الفريق درع الدوري الممتاز موسم 2018 -2019 والذي أقيم في أحد الفنادق الكبرى.



وشهد الحفل العديد من اللحظات المؤثرة و السعيدة حيث وشهد الحفل تكريم مؤمن زكريا والعديد من الشخصيات التي ساهمت في فوز المارد الأحمر بلقب الدوري الـ41 في تاريخ القلعة الحمراء.



ونال الحفل الذي نظمته شركة بريزنتيشن استحسان ادارة الأهلي ووسائل الإعلام المختلفة التي قامت بتغطية الحفل الذي أحياه العديد من النجوم.



ويرصد موقع صدى البلد أبرز مشاهد حفل تسلم الاهلي لدرع الدوري الممتاز :



1- الخطيب يوجه انذار شديد اللهجة لـ المتطاولين على الأهلي ورموزه



أكد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أن "كيان" النادي لا يستطيع أن يهدمه أحد، وذلك خلال حفل تسليم درع الدوري بأحد فنادق القاهرة الشهيرة.



وتابع محمود الخطيب خلال كلمته قائلا: "اسمحوا لي أن أشكر الأستاذ عمرو الجنايني ووزير الشباب، حيث يتماشى الاحتفال مع شعار الحفل وهو "الأهلي لا يعرف المستحيل" الموسم كان صعبا جدًا لعدم حضور الجمهور وتأجيل المباريات".



وتابع: "رموز الأهلي تعرضت للتطاول والأهلي يستطيع الحصول على حقوقه وإذا تدني بهذا المستوى يعرف كيف يأخذ حقه ونحن متمسكين بالقانون وتفعيل قوانين لوائح اتحاد الكرة".



2-غياب عدد من نجوم الفريق عن الحفل



غاب الثنائى رمضان صبحى وصلاح محسن نجمي الأهلى، عن حضور احتفالية تسليم درع الدورى للنادى الأهلى التي اقيمت في تمام الثامنة من مساء امس ، بسبب مباراة ودية مع المنتخب الأوليمبي اليوم أمام جنوب أفريقيا.



الغياب طال كلًا من يغيب ناصر ماهر المُعار من الأهلى لنادى سموحة، وأحمد حمدى لاعب الأهلى السابق الذى انتقل للجونة فى لارتباطهم مع أنديتهم.



3- حسام عاشور الأكثر تتويجا بالدوري



رفع فوز الأهلي بدرع الدوري الـ 41 في تاريخ النادي رصيد حسام عاشور، قائد الفريق إلى الدرع رقم « 12» خلال مسيرته مع القلعة الحمراء حتى الآن.



وأصبح حسام عاشور قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أكثر اللاعبين تتويجا ببطولة الدوري الممتاز مع فريق واحد ويأتي من بعده حسام حسن مهاجم الأهلي الأسبق في المركز الثاني برصيد 11 لقب دوري مع الأهلي.



ويمتلك عاشور 36 بطولة مع الأهلي كأكثر لاعب مصري تحقيقا للبطولات، بواقع 12 لقبًا لمسابقة الدوري، و3 ألقاب لكأس مصر، و10 ألقاب للسوبر المصري، و5 ألقاب لدوري أبطال إفريقيا، ولقب وحيد لكأس الكونفدرالية، و5 ألقاب للسوبر الإفريقية.



4-أغنية خاصة لـ مؤمن زكريا من لاعبي الفريق و نظرة الخطيب له



قام لاعبو الأهلى بإهداء مؤمن زكريا نجم الفريق، أغنية خاصة به، وتم عرضها خلال الحفل حيث طلب حسام عاشور قائد الفريق ، من مؤمن زكريا أن الصعود لـ منصة التتويج للاستماع للأغنية التى تم إهداؤها له من قبل اللاعبين والجهاز الفنى ومجلس الإدارة.



وشهد الحفل تكريم مؤمن زكريا كما رفض محمود الخطيب تسلم الدرع إلا بصعود مؤمن زكريا للمنصة بالاضافة لتداول صوره اثناء التكريم حيث نظر الخطيب لـ نجم الأهلي بطريقة مؤثرة وعفوية.



5- كلمة عمرو الجنايني لـ الأهلي



قال عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة اتحادة الكرة المصرية، إن النادي الأهلي يمثل ركنا أساسيا في تاريخ الكرة المصرية.



وأضاف الجنايني خلال إلقاء كلمته في حفل تتويج النادي الأهلي بدرع الدوري الممتاز، والمقامة حاليا في أحد فنادق القاهرة ، أن النادي الأهلي قيمة رياضية على مستوى القارة الأفريقية .



وهنأ رئيس اللجنة الخماسية كافة أعضاء ولاعبي النادي الأهلي وعلى رأسهم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بالتتويج بلقب الدوري الممتاز في حضور كافة رموز القلعة الحمراء.