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بين الناس

أهالي شارع الحرية بمنطقة بشتيل إمبابة يطالبون برصف الطريق

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 07:00 ص
صدى البلد
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احمد قطب
أرسل محمد فاضل شكواه الي خدمة بين الناس بموقع صدي البلد المقيم بمنطقة بشتيل بامبابة من عدم صلاحية وتجهيز شارع الحرية بمنطقة بشتيل التابع لمحافظة الجيزة، مطالبا بإعادة رصفه.

وقال فاضل في شكواه إن شارع الحرية بمنطقة بشتيل يحظى بسيولة مرورية وعلى الرغم من ذلك يعانى من الاهمال حيث ان الطريق متهالك ويحتاج الي رصف الأمر الذى يؤدي إلى وقوع العديد من الأضرار .

وطالب محمد فضل المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بأهالي القرية .

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056.
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