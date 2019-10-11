التفاصيل الكاملة لفعاليات الملتقى الأول للتربية الرياضية بالمعاهد الأزهرية

تنظم الإدارة العامة للرعاية الرياضية بالأزهر الشريف، الملتقى العلمي الأول للتربية الرياضية لصقل معلمى ومعلمات التربية الرياضية، وذلك بالتنسيق بين الإدارة العامة للرعاية الرياضية بالإدارة المركزية لرعاية الطلاب بالأزهر الشريف والإدارة العامة للتدريب وتنمية المهارات بمشيخة الأزهر وذلك بمدينة البعوث الإسلامية بالعصافرة بالإسكندرية.



وتنعقد فعاليات الملتقى على فترتين: الأسبوع الأول: ل٨٤ معلم في الفترة من ١٢ / ١٠ / ٢٠١٩ م حتى ١٨ / ١٠ / ٢٠١٩ م، وعلى معلمى التربية الرياضية المشاركين في الملتقى الحضور من غداء يوم السبت الموافق ١٢ / ١٠ / ٢٠١٩ م.



الأسبوع الثانى: ل٨١ معلمة فى الفترة من ١٩ / ١٠ / ٢٠١٩ م حتى ٢٥ / ١٠ / ٢٠١٩م، وعلى معلمات التربية الرياضية المشاركات في الملتقى الحضور من غداء يوم السبت الموافق ١٩ / ١٠ / ٢٠١٩ م.



ويحاضر في الملتقى نخبة من أساتذة متخصصون بكليات التربية الرياضية بمصر، من بينهم، الدكتور محمد سعد زغلول، أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية الرياضية جامعة طنطا، والدكتور محمد عبد العزيز سلامة - أستاذ الإدارة الرياضية بكلية التربية الرياضية للبنين جامعة الإسكندرية، والدكتور / حنان حسنين - أستاذ ورئيس قسم العلوم الحيوية والصحة الرياضية بكلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة جامعة حلوان،و والدكتور / وائل الرفاعى - أستاذ علم النفس الرياضى بكلية التربية الرياضية للبنين بالهرم جامعة حلوان، والدكتور / سعد عبد الجليل - أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية الرياضية جامعة الأزهر، والدكتور / عصام أبو النجا - أستاذ ورئيس قسم علوم الصحة الرياضية بكلية التربية الرياضية جامعة الأزهر.



وينبه علي معلمى ومعلمات التربية الرياضية إحضار الاتي : الإلتزام بالزي الرياضي والحذاء الرياضي، وجواب الترشيح من المنطقه أصل وصورتين، ولا يتكلف الدارس اي مبالغ مالية لمشاركته بالملتقى، علما بأن الدارسين المرشحين لمن لم يسبق لهم الحصول على دورة نظمتها الإدارة العامة للرعاية الرياضية خلال العام الدراسى ٢٠١٨/٢٠١٧م ، والعام الدراسى ٢٠١٩/٢٠١٨م، وضرورة مراعاة عدم اصطحاب الأطفال او الأقارب او أي شخص غير مقيد بحضور الملتقى، وإحضار الأدوات الشخصية الخاصة بالدارسين.



ويأتي الملتقى، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، والشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وإشراف ومتابعة الاستاذ مجدى السمين رئيس الإدارة المركزية لرعاية الطلاب ، الدكتورة نوال حسني مدير عام الرعاية الرياضية بالأزهر الشريف ، والدكتور محمد صبحي المسئول التنفيذى.