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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

حكم تشويه النقود والعملات بالكتابة أو الرسم عليها .. أمين الفتوى يوضح

دار الإفتاء
دار الإفتاء
عبد الرحمن محمد

أكد الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على أهمية التوقف عن تشويه النقود والعملات، مؤكدًا عبر حسابه على موقع "فيس بوك"، أن أي نوع من أنواع التشويه سواء بالكتابة أو الرسم يُفقد النقود قيمتها، ويُعد إضاعة للمال المنهي عنه شرعًا، مشيرًا إلى أن حماية اقتصاد الوطن أمانة يشترك فيها الجميع.

وفي منشور آخر، عبّر ربيع عن استنكاره الشديد لتصوير العلاقة في النظر بين المحارم، وبخاصة بين الابن وأمه، على أنها دائمة الشك والريبة، مؤكدًا أن هذا التصوير لا يصدر إلا عن ذي هوى، ويتنافى مع الفطرة السليمة التي يتحلى بها أغلب المصريين. 

وأضاف أن الحوادث الفردية لا تعالج بالمنع المطلق أو التقييد، بل بالنصح والتقويم المناسب لكل حالة.

وأوضح أمين الفتوى، أن كثيرًا من الانحرافات تعود إلى إدمان الصور والمقاطع غير الأخلاقية، والتي تؤدي إلى قسوة القلب وغفلة النفس وانتكاس الفطرة، مشددًا على أن التدين المصري بخير ولا حاجة للمزايدة عليه.

حكم الزكاة على الحلي

وفي سياق آخر  أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم الزكاة على الحلي، ردًا على سؤال لامرأة تملك جنيهات ذهبية للادخار ولكنها وضعتها في أسورة، حيث أفادت الدار عبر موقعها الرسمي أن الحلي المتخذ بقصد اللبس والزينة لا زكاة عليه، حتى لو بلغ النصاب وحال عليه الحول.

 أما إذا كان القصد من اقتنائه الادخار أو التجارة، فتجب الزكاة عليه إذا بلغ 85 جرامًا من ذهب عيار 21، ومضى عليه عام هجري، بنسبة 2.5% من قيمته حسب سعر الذهب الحالي، وفقًا لمذهب الحنفية.

دار الإفتاء حكم تشويه النقود زكاة الحلي

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