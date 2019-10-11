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أخبار البلد

انتخابات الأطباء.. نقيب الجيزة يدلي بصوته

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 10:47 ص
نقيب الجيزة يدلي
نقيب الجيزة يدلي بصوته
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محمد غالي
تقدم الدكتور محمد نصر، النقيب الحالي للنقابة الفرعية لأطباء الجيزة، بالتصويت بالعملية الانتخابية بنادي الأطباء بالجيزة.

وأكد نصر، في تصريحات لصدي البلد، أن العملية الانتخابية تجري تحت إشراف قضائى كامل، مضيفًا أن ذلك ضمانا لشفافية الانتخابات.

ومن المقرر أن تجري انتخابات الأطباء على مقعد النقيب، بالإضافة لـ 12 مقعدا بينها 6 مقاعد على مستوى الجمهورية منها 3 فوق السن، و3 تحت السن)، و6 مقاعد على مستوى المناطق الجغرافية، وبالنسبة للفرعيات تجري على 4 مقاعد (2 فوق السن، و2 تحت السن)، بالإضافة إلى النقيب الفرعي، عدا نقابة أطباء القاهرة، والتي يتم المنافسة فيها على 8 مقاعد، بالإضافة للنقيب الفرعي، والإسكندرية ويتنافس المرشحون فيها على 6 مقاعد، والنقيب الفرعي.

وتشتد المنافسة بانتخابات الأطباء، بين 16 مرشحا على مقعد النقيب و 76 مرشحا على مقاعد عضوية النقابة العامة، و74 مرشحا على مقعد نقيب فرعية .

ويشارك 200 ألف طبيب بالتصويت، فى 27 مقرا على مستوى الجمهورية، وتحت إشراف قضائى من خلال مشاركة 56 مستشارا من النيابة الإدارية.
انتخابات الأطباء.. نقيب الجيزة يدلي بصوته
انتخابات الأطباء.. نقيب الجيزة يدلي بصوته
انتخابات الأطباء.. نقيب الجيزة يدلي بصوته
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