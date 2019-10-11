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وزير الأوقاف: مصر أصبحت دولة المواطنة دون أي تمييز.. فيديو

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 11:54 ص
صدى البلد
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محمود محسن
أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن ملتقى سانت كاترين للتسامح الديني هو رسالة وقد وصلت للجميع من المحلية إلى العالمية مؤكدا على اننا وجدنا أصداء العام الماضي أثناء انعقاد المؤتمر وردود أفعال قوية من الوافدين بمختلف دول العالم.

وأضاف وزير الأوقاف خلال بث مباشر من سانت كاترين عبر برنامج صباح الخير يا مصر بالقناة الأولى بالتليفزيون المصري أن مصر قد تجاوزت عصر الأغلبية والأقلية وأصبحت دولة المواطنة المتكافئة التي تقوم على الحقوق والواجبات المتبادلة دون أي تمييز على أساس الدين او اللون أو العرق أو الجنس.

وتابع وزير الأوقاف إذا كان هناك صيحات بطبيعة الظروف العصرية نادت بهذا التسامح بالظروف الأخيرة لكن هذا المكان شاهد على أن هذا التسامح هو ليس وليد اليوم مشيرا إلى وجود تلاحم بين مئذنة المسجد وبين الدير على مدار القرون والعقود.

وأشار وزير الأوقاف أن مصر بلد أصيل للتسامح وأن التسامح خلق أصيل مؤكدا على أن التلاحم بين فئات الشعب من القوات المسلحة والشرطة وأهالينا بمصر هي التحام وطني فريد.


 
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