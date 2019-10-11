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فن

في ذكرى رحيله.. تشييع جثمان وديع الصافي بالرقص والزغاريد

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 01:05 م
وديع الصافي
وديع الصافي
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آيه عاطف
تحل اليوم ذكرى رحيل الفنان اللبناني الكبير وديع الصافي الذي رحل عن دنيانا في مثل هذا اليوم الموافق 11 أكتوبر من عام 1913.

وكان تم تشييع جثمان الفنان الراحل وديع الصافي بكنيسة ماري جرجس، بالرقص والزغاريد والتصفيق، وذلك نظرا لحبه وعشقه الدائم للفن والموسيقى والتلحين.

وكانت مراسم التشييع بدأت بحضور عدد كبير من السياسيين والفنانيين ومحبيه، بمقر كاتدرائية مار جرجس في وسط بيروت، تم بعدها دفنه في بلدته نيحا الشوفية.

وقد وصل موكب جثمان الفنان الراحل إلى كنيسة كاتدرائية مارجرجس في وسط بيروت من كنيسة مار روكز في منطقة الحازمية، حيث يقع منزله وسط تراتيل بصوت الراحل ونثر الورود والأرز.

يعتبر الراحل وديع الصافي هو أحد أيقونات الغناء في الوطن العربي، حيث لعب دورا رائدا في ترسيخ قواعد الغناء اللبناني وفنه، وفي نشر الأغنية اللبنانية، حتى أصبح مدرسةً في الغناء والتلحين.
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