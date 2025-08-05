الأنبا توماس يترأس اليوم التكويني لخدام إيمان نور وشباب كنيسة العائلة المقدسة بالفيوم

ترأس نيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، اليوم التكويني لخدام إيمان نور، وشباب كنيسة العائلة المقدسة، بالفيوم، بالتعاون مع دار القديس جيروم للتكوين والدراسات الكتابية.

شارك في اللقاء الأب يوحنا بخيت، والأب فرنسيس وجدي، راعيا الكنيسة، حيث بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي، ثم ألقى صاحب النيافة المحاضرة التكوينية بعنوان "دراسة في سفر الرؤيا".

وكان نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، تفقد أمس، اجتماع يسوع الراعي، بكنيسة مار مرقس الرسول، بالمنيا، وذلك بمبنى الخدمات، التابع لدير الآباء اليسوعيين، بالمنيا.

جاء ذلك بمشاركة مسؤولي، وأعضاء الاجتماع، حيث قدم الأب المطران كلمات التشجيع للحاضرين، مؤكدًا لهم أهمية المواظبة على الصلاة اليومية، وقراءة الكتاب المقدس، مشيرًا إلى ضرورة الثبات في المسيح.