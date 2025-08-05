مهيب عبد الهادي يطرح سؤالا هاما لجماهير الزمالك

طرح الاعلامي مهيب عبد الهادي سؤالاً لجماهير الزمالك قبل غلق باب القيد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب مهيب عبد الهادي :قبل غلق باب القيد، ماذا ينقص اسكواد الزمالك؟

على الجانب الاخر ألقى البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة فنية على اللاعبين خلال مران امس الاثنين، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، في إطار الاستعداد لمباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وخاض اللاعبون تقسيمة فنية في منتصف الملعب لتنفيذ ما تم التدريب عليه في الفقرة الخططية.

وحرص يانيك فيريرا وأعضاء الجهاز المعاون على توجيه اللاعبين خلال التقسيمة لتنفيذ المطلوب .

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها يوم الجمعة المقبل في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.