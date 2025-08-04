دبا الفجيرة يخطف هدف الزمالك في الميركاتو الصيفي

حسم نادي دبا الفجيرة الإماراتي صفقة المهاجم العراقي مهند علي، لينضم رسميًا إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في خطوة لتعزيز الخط الهجومي قبل انطلاق الموسم الجديد.

وكان نادي الزمالك قد أبدى اهتمامًا بضم اللاعب في وقت سابق، بعدما تم عرضه على إدارة القلعة البيضاء من قِبل بعض وكلاء اللاعبين، إلا أن دبا الفجيرة نجح في التوصل لاتفاق وإنهاء الصفقة لصالحه.

وأعلن النادي الإماراتي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقًا):

"تعاقدت شركة دبا لكرة القدم مع الدولي العراقي مهند علي، وذلك لتعزيز الخط الهجومي استعدادًا للمنافسات القادمة."

ويُعد مهند علي، لاعب الشرطة العراقي السابق، أحد أبرز المهاجمين العرب في السنوات الأخيرة، ويملك سجلًا تهديفيًا مميزًا، حيث سجّل 27 هدفًا في الموسم الماضي، وتُوّج بلقب هداف الدوري العراقي، كما يُعد من الركائز الأساسية في المنتخب العراقي.

يُذكر أن عقد مهند مع الشرطة كان ينتهي بنهاية الموسم الجاري، مما سهّل عملية انتقاله.

من جانبه، واصل نادي الزمالك تدعيم صفوفه في الميركاتو، بعد الإعلان عن التعاقد مع 8 لاعبين حتى الآن، أبرزهم شيكو بانزا والمهدي سليمان وعبد الحميد معالي وآدم كايد، في إطار خطة النادي لإعادة بناء الفريق استعدادًا للموسم الجديد.