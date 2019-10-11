وزير الأوقاف: نحن مستهدفون والحرب علينا معلوماتية وليست عسكرية.. فيديو

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف: إن بناء الدول يحتاج إلى خبرة طويلة فالأمم لا تبنى بالكلام وإنما بالعمل والتعب والجهد والتضحية.





وأضاف وزير الأوقاف، خلال خطبة الجمعة، من مسجد الوادي المقدس بمدينة سانت كاترين، أن الأمم لا تبنى إلا على القيم والأخلاق والأمم التي تقوم على غير ذلك ستسقط اليوم أو غدا، كما تبنى الدول بالقانون والدستور وليس الفوضى.





وأشار إلى أن القانون يحكم الدول ويحفظ استقرارها وأمنها وسلامتها، مناشدا كل مسئول بأن يعدل على من يرأسهم ولا يفرق بينهم في الأحكام في جميع مؤسسات الدولة.



