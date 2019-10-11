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ديني

وزير الأوقاف: نحن مستهدفون والحرب علينا معلوماتية وليست عسكرية.. فيديو

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 01:17 م
وزير الأوقاف: نحن
وزير الأوقاف: نحن مستهدفون والحرب علينا معلوماتية
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محمد شحتة
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف: إن بناء الدول يحتاج إلى خبرة طويلة فالأمم لا تبنى بالكلام وإنما بالعمل والتعب والجهد والتضحية.

وأضاف وزير الأوقاف، خلال خطبة الجمعة، من مسجد الوادي المقدس بمدينة سانت كاترين، أن الأمم لا تبنى إلا على القيم والأخلاق والأمم التي تقوم على غير ذلك ستسقط اليوم أو غدا، كما تبنى الدول بالقانون والدستور وليس الفوضى.

وأشار إلى أن القانون يحكم الدول ويحفظ استقرارها وأمنها وسلامتها، مناشدا كل مسئول بأن يعدل على من يرأسهم ولا يفرق بينهم في الأحكام في جميع مؤسسات الدولة.

ونوه إلى أن الدول لا تبنى بلا وعي لأننا مستهدفون، مؤكدا أن الحرب اليوم غير حرب الأمس، فقديما كانت حروبا تقليدية، أما الآن فأصبحت الحرب معلوماتية ونفسية فهي الأخطر في عصرنا الحاضر فالإتيان على الدول من داخلها أقل تكلفة من الحروب العسكرية.
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