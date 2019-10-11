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ثقافة

ثقافة الجيزة تناقش كيفية مكافحة الإرهاب

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 01:53 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
اقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة عدد من الانشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة الجيزة، حيث شهد قصر ثقافة الجيزة ورش تدريب الغناء والعزف، ورشة تدريبات البيانو، إلى جانب ورشة فنون تشكيلية لرسم طبيعة مبسطة باستخدام الالوان الفلومستر للاطفال، كما نفّذت مكتبة الدقي ورشة الفنية لتعليم الرسم وفن الكولاج وعمل لوحة جماعية بيد الاطفال عن نصر اكتوبر باستخدام الالوان الفلومستر والورق للاطفال.

أقامت مكتبة السلام ورشتي فنون تشكيلية الاولي لعمل دبابة باستخدام ورق الكرتون والفوم جليتر، وأخري لوحة فنية لتجسيد معالم حرب اكتوبر المجيدة باستخدام الالوان الفلومستر للأطفال، بالاضافة الي ورشة تدريبات الخط العربي للاطفال، كما نفذ قصر ثقافة الحي السادس من داخل مدرسة العلا التجريبية عدد من الورش منها ورشة فنون تشكيلية لعمل طيارة باستخدام الورق وعصا الاستيك، ورشة لعمل المجموعة الشمسية باستخدام الفوم جليتر، ورشة كورشية لعمل اراجوز باستخدام القماش للاطفال.

عقدت مكتبة بولاق الدكرور حوار مع الرواد عن "مكافحة الإرهاب" ودارت عن حث الأهالي والطلاب على كيفية محاربة الإرهاب وتعرفهم كيف يدمر الارهاب الوطن ليستهدف ضرب السياحة وتخريب المنشآت المهمة في البلد، وأن كل انسان في الوطن له دور في محاربة الإرهاب سواء الإبلاغ عن مخطط اوالتصدي لهم، بينما نفذت مكتبة الكوم الاحمر ورشة حكي عن "الملك مينا موحد القطريين" فهو من اﻻسرة المصرية اﻻولى وهي مدينة طيبة حاليا ويعتبر الملك مينا مؤسس اﻻسرة اﻻولي.

أقيم ببيت ثقافة صفط اللبن محاضرة بعنوان "حرب اكتوبر دراسة ودروس" تناولت انتصار اكتوبر كأعظم انتصار عسكري مصري في القرن العشرين وتم ذكر جميع المعارك بين القوات المسلحة المصرية والقوات الإسرائيلية من ٦حتى١٠ اكتوبر ١٩٧٣ وأسرار التخطيط وأسلوب الإدارة وتحركات مسرح العمليات والمواقف الدولية، وفي نفس السياق عقدت مكتبة دور التربية ورشة حكى عن "أبطال حرب أكتوبر" وتضمنت تعريف الأولاد على أبطال حرب أكتوبر ومنهم الفريق سعد الدين الشاذلي والفريق عبد الغني الجمسى والشهيد البطل عبد المنعم رياض وكثير من أبطال حرب اكتوبر وعلى رأسهم الجندى المصرى والقيادة الحكيمة والرئيس الراحل أنور السادات بطل الحرب والسلام.

ناقشت مكتبة الهلال الاحمر كتاب "حرب الساعات الستة" للكاتب عبد الستار الطويلة ودارت عن نكسة ٦٧ وماذا حصل فيها وبراعة الجيش المصري في حرب الاستنذاف، كما ناقشت مكتبة سقارة كتاب "ورفعنا العلم" للكاتب يوسف الشاروني وتناولت رفع العلم المصري فوق ارض سيناء بعد الملحمة القتالية وبعد تدمير خط الدفاع للعدو ورجوع الأرض المغتصبة والروح القتالية للجندي المصري الذي ضحى بحياته من أجل الوطن.

أعدت مكتبة ساقية مكي ورشة حكي عن "فضل العلم" تناولت ان العلم هو مصدر المعرفة فيسمح لنا بتكوين افكار واراء متبادله مع الاخرين واكتساب الخبرات ومزيد من المهارات وتحقيق رفاهية واستقرار الإنسان.
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