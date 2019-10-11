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مرأة

تطل بالأبيض.. ريم البارودى بفستان مبهر فى أحدث ظهور لها

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 03:25 م
ريم البارودى
ريم البارودى
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هاجر هانئ
حرص مصمم الأزياء أحمد عبد الله على مشاركة متابعيه عبر حسابه الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بمقطع فيديو للفنانة ريم البارودى خلال تواجدها فى الجزائر.

وظهرت ريم فى الفيديو بإطلالة ناعمة وأنيقة كعادتها، حيث ارتدت فستان أبيض طويل تميز بحزام حول خصر كشف عن رشاقتها، وتميز التصميم بالقماش المطرز الفخم.

ونسقت مع إطلاتها كلاتش متوسط الحجم باللون الفضى، فيما اعتمدت على خصلات شعرها البنى المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا كشف عن جمال ملامحها.

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